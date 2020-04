Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Pour permettre l'écoulement de fruits et légumes ainsi que l'approvisionnement de la population en produits frais, en cette période de crise sanitaire, la commune de Saint-Pierre avait organisé un marché les dimanches 29 mars et 5 avril 2020. "Le premier bilan est on ne peut plus positif" commente la mairie (Photo rb/www.ipreunion.com)

