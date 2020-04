Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

MERCI. La Municipalité et le CCAS de Saint-Pierre tiennent à exprimer leur reconnaissance à l'ensemble des entreprises, des associations, des professionnels de santé et des acteurs économiques qui apportent leur concours et leur soutien en offrant des produits et des services de première nécessité aux populations en grande difficulté dans cette période particulière. (Photo d'illustration Michel Fontaine rb/www.ipreunion.com)

MERCI. La Municipalité et le CCAS de Saint-Pierre tiennent à exprimer leur reconnaissance à l'ensemble des entreprises, des associations, des professionnels de santé et des acteurs économiques qui apportent leur concours et leur soutien en offrant des produits et des services de première nécessité aux populations en grande difficulté dans cette période particulière. (Photo d'illustration Michel Fontaine rb/www.ipreunion.com)