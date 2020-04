La Civis, en lien avec ses communes membres - (Saint-Pierre, Saint-Louis, L'Étang-Salé, La Petite-Ile, Cilaos et Les Avirons) a procédé à l'acquisition de 25.000 masques type FFP2 qui seront remis aux CCAS respectifs et au CIAS afin de faciliter l'intervention des personnels de ces structures auprès des publics fragiles.

Cette mutualisation des moyens marque la volonté de la Civis de participer activement à la lutte contre le Covid-19 sur l’ensemble de son territoire.



"Nous tenons également à exprimer notre fierté à l'égard des agents des collectivités qui depuis le début de l'épidémie œuvrent au quotidien, 7 jours sur 7 pour maintenir le service public, apporter aide soutien et assistance à la population notamment la plus fragilisée. Au-delà de notre fierté, nos agents sont l'honneur de la fonction publique territoriale" a souligné Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre et président de la Civis.