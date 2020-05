Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le guide méthodologique pour l'organisation des marchés forains entré en vigueur le 11 mai 2020 impose de nouvelles règles durant la période de déconfinement et l'urgence sanitaire liée au Covid 19. Si le marché forain de Saint-Pierre pourra à nouveau se tenir à partir du samedi 23 mai, il sera impacté par ces nouvelles mesures en termes de capacité d'accueil des exposants, du nombre de clients et des conditions d'entrée, de circulation et de distanciation au sein du marché. Nous publions ici le communiqué de la commune de Saint-Pierre. (Photo d'illustration / ville de Saint-Pierre)

