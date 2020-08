Dans le cadre du plan quartiers d'été 2020, ce lundi 3 août, une dizaine d'enfants âgés entre 3 et 6 ans, bénéficiant du Programme de Réussite Éducative (PRE), se sont rendus à Gadiamb City. La ville de Saint-Pierre détaille le fonctionnement du PRE dans le communiqué publié ci-dessous. (Photo DR)

L’État alloue une subvention supplémentaire de 4000 euros au Programme de Réussite Éducative dans le cadre de l’opération nationale " Quartiers d’été " .

Ces nouveaux moyens financier offrent l’occasion de partager des loisirs aux jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui ne peuvent pas partir en vacances.

Les ambitions :

• développer la culture et encourager le sport

• renforcer la présence des services publics dans les quartiers prioritaires de la ville en accentuant la cohésion sociale

Visite des écuries et du parc, baptême de poney, jeu de pétanque, badminton, découverte du jardin botanique et de la mini ferme ont rythmé la journée.

L’occasion pour ces jeunes de s’ouvrir aux autres, de vivre un moment de partage, d’éveiller leur curiosité. A travers ces activités l’objectif est aussi de faciliter leur intégration dans un groupe et de favoriser leur apprentissage afin d’améliorer leur Réussite Éducative.

- Le PRE, un soutien indispensable pour les familles -

Le droit commun

Le PRE s’appuie sur le droit commun existant et il doit le mobiliser pour ses familles. C’est à dire qu’il joue le rôle de facilitateur pour que les familles bénéficient de façon prioritaire des dispositifs existants sur le territoire.

Par exemple, pour ces vacances de juillet/août les jeunes profitent de :

- 3 Colos apprenantes (35 jeunes entre 8 et 15 ans concernés) organisées par les alizés du CAP et le CCAS

- l’Opération Ville Vie Vacances (14 jeunes concernés)

Sur le volet santé ils disposent d’orthophoniste ou d’associations sportives. Les parents, eux, peuvent participer à des actions menées par la CAF, la PMI, le Département... Aussi le service organise des actions spécifiques en fonction des problématiques rencontrées par les familles lorsque le droit commun ne peut y répondre.

- Actions propres au PRE -

Par exemple, dans le cadre des quartiers d’été 7 sorties sont programmées et une centaine de jeunes entre 3 et 16 ans y ont participé ou y participeront :

- Visite jardin des épices, le mardi 28 août. Objectif : favoriser la connaissance du sud sauvage ; -Activités à Gadiamb City, le lundi 03 août. Objectif : découvrir une structure d’activités sur le territoire et favoriser un apprentissage des enfants de moins de 6 ans ;

- Sortie au cirque place du 20 décembre à St Leu, mercredi 5 août. Objectif : découvrir le spectacle vivant en travaillant au tour de la motricité ;

- Participer à un escape game au Port, jeudi 06 août. Objectif : stimuler leur intellect afin de construire ou consolider des compétences de logique et de mémorisation ;

- Sport rugby : mercredi 5 août et vendredi 7 août (25 enfants de 6/10 ans) et mercredi 12 et vendredi 14 août (25 enfants de 11/16ans) au stade de Casabona en matinée. Objectif : le jeune au cœur du projet pour découvrir et s’approprier une nouvelle activité dans son quartier, inculquer l’état d’esprit et les valeurs du rugby, réveiller les notions de bien-être et de santé par le biais d’une pratique physique.

- Le dispositif de Programme de Réussite Éducative (PRE) -

Le PRE, né de la loi de programmation sociale du 18 janvier 2005, permet une prise en charge globale et individualisée des enfants et des adolescents, de 2 à 16 ans, habitant les quartiers prioritaires de Basse Terre, Terre Sainte, Ravine Blanche et Bois d’Olives.

Outre le fait de favoriser la réussite scolaire il est important de noter que ce dispositif vise à répondre à un ensemble de problématiques identifiées en conjuguant un accompagnement dans les champs éducatif, scolaire, social, sanitaire, culturel, de loisir et de parentalité.

A Saint-Pierre, dans une démarche préventive, le PRE met en œuvre :

• la prévention du décrochage scolaire

• le soutien à la scolarité

• le soutien à la parentalité

• la santé et le bien-être

Le parcours

L’accord et l’implication de la famille sont indispensables à chaque étape :

• repérage des besoins et des difficultés de l’enfant

• premier contact du référent de parcours (travailleur social, diplômé éducateur spécialisé) avec la famille

• regard collectif de professionnels sur la situation par le biais de la Commission Pluridisciplinaire de Soutien (EPS)

• élaboration de réponse dans les différents domaines

• signature du protocole proposée par la famille

• mise en œuvre du parcours

Le protocole comprend des actions de différentes natures :

• soutien scolaire renforcé, notamment autour de la motivation et de l’implication de l’enfant

• dialogue entre les parents et l’école

• vacation médicale et orientation vers des services spécialisées (orthophoniste, CMPEA...)

• mise en place d’actions en petit groupe, activités éducatives ajustées aux besoins

Les actions du PRE ont vocation à développer une réponse adaptées aux besoins des jeunes accompagnés. Les objectifs premiers sont de redonner confiance aux jeunes en leur potentialité et de conforter les parents dans leur rôle de premier éducateur et de leur faire prendre confiance en leur capacité à accompagner leur enfant.