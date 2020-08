Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Jeudi 27 Août à 17H16

la ville de Saint-Pierre met en place son schéma directeur du centre-ville pour la période 2020-2040 et attends les avis de ses administrés. Les enjeux principaux sont l'amélioration de la qualité du cadre de vie, valoriser les atouts naturels et paysagers du centre-ville ou rendre le centre-ville plus attractif (Photo rb/www.ipreunion.com)

