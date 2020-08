Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Ce lundi 31 août 2020, Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, a été élu président d'Ileva. Som mandat à la tête de cette structure spécialisée dans le traitement et valorisation des déchets va couvrir la période 2020-2026. Pour rappel, Ileva "est engagée dans une gestion autonome, pérenne et responsable des déchets dans un souci de performance technique, environnementale et économique. La recherche de maîtrise tant au niveau du pilotage que de celui des coûts de traitement des déchets est essentielle" indique la structure. Le Comité syndical d'Ileva est composé de délégués désignés par les assemblées délibérantes de chacun des adhérents : Civis, TCO, Casud, Conseil départemental, conseil régional (Poto rb/www.ipreunion.com)

