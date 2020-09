Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Vendredi 18 septembre 2020 aura lieu à la Cité des métiers (Saint-Pierre) la traditionnelle Dictée pour l'amour des mots afin de valoriser la lecture et l'écriture. "Cette dictée, organisée par la Cité des métiers et le Rotary Club de Saint-Pierre Pierrefonds réunira des collégiens du collège Henri Masse de Bois d'Olives sur la Campus Pro de Saint-Pierre et ce dans le respect des gestes barrières imposés par les mesures sanitaires" soulignent les organisateurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Vendredi 18 septembre 2020 aura lieu à la Cité des métiers (Saint-Pierre) la traditionnelle Dictée pour l'amour des mots afin de valoriser la lecture et l'écriture. "Cette dictée, organisée par la Cité des métiers et le Rotary Club de Saint-Pierre Pierrefonds réunira des collégiens du collège Henri Masse de Bois d'Olives sur la Campus Pro de Saint-Pierre et ce dans le respect des gestes barrières imposés par les mesures sanitaires" soulignent les organisateurs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)