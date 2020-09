Afin de limiter les risques de propagation du coronavirus, le port du masque a été rendu obligatoire dans tous les espaces partagés et clos, qu'il s'agisse d'entreprises ou de lieux publics, en complément des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)

A Saint-Pierre, il est obligatoire sur le marché forain et en centre-ville dans un périmètre délimité à l'Est par la rue Auguste Babet, à l'Ouest par la rue Suffren, au Sud par le boulevard Hubert Delisle (front de mer) et au Nord par la rue Marius et Ary Leblond. A la plage, le masque n’est pas obligatoire en position statique ou lors des baignades.

