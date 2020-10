A l'occasion de visites de terrain, le président de la Région Réunion, Didier Robert, a signé vendredi 23 octobre 2020 deux conventions, d'abord avec le maire du Tampon, André Thien Ah Koon, et l'autre avec le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. Au coeur des engagements, indique la Région : les aménagements et l'attractivité de leurs territoires. (Photos : Région Réunion)

• Au Tampon

"La commission permanente a décidé de participer au rééquilibrage indispensable du territoire en réalisant des activités créatrices d'emplois tout en œuvrant au développement de l'attractivité de la commune et de ses équipements de proximité" indique la Région Réunion. Parmi les axes retenus :

- l'amélioration du réseau routier (aménagement de la RN3 afin d'augmenter la fluidité du trafic) et l'embellissement des routes ;

- l'aménagement des zones à vocation touristique (Belvédère de Grand Bassin, Parc du Volcan…) ;

- le développement des équipements de proximité et de l'offre culturelle (Installation d’équipements sportifs à la Plaine des Cafres et à Trois-Mares, réalisation d’une crèche à Bras-Creux, aménagement du parcours de santé de la Pointe…).



"L’accord-cadre signé entre les deux collectivités mobilise le financement du PRR (Plan de Relance Régional), ainsi que des dispositifs (FEDER, REACT-UE) pour un montant total de projets estimés de 51,4 millions d'euros HT" précise la Région.

• A Saint-Pierre

La signature de la convention entre la Région et la ville de Saint-Pierre est là pour répondre "aux besoins des populations éloignées du centre-ville de même que les créations de zones industrielles pourvoyeuses d’emplois pérennes" indique la Région.

Le partenariat établi vise ainsi plus particulièrement à :

- fluidifier et sécuriser la circulation sur le territoire de Saint-Pierre en traversée d’agglomération et en coordination avec les projets d’aménagements et de développement, en particulier économique (Aménagement de voies vélo, création d’un échangeur destiné à desservir la ZI n°4 depuis la RN1, déviation Est de Saint-Pierre, reconfiguration de la place Rotary…)

- accompagner la ville de Saint-Pierre dans la construction et l’aménagement d’équipements publics de proximité et de ses infrastructures (Réhabilitation d’écoles et de centres médicaux scolaires, centre aqualoisir, restructuration du stade de Mont Vert les Hauts…)

- œuvrer à la réduction de la fracture numérique.

"La ville et la Région Réunion s’entendent sur les priorités suivantes en mobilisant le PRR (Plan de Relance Régional), les autres cadres d’intervention régionaux ainsi que d’autres dispositifs (FEDER, REACT-UE) pour un montant total de projets estimés de l'ordre de 52,376 millions d'euros HT" indique la Région.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com