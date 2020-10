Le festival international de cinéma de Saint-Pierre est terminé. Organisé par l'association Ecran jeunes, le pari a été fait d'organiser le rendez-vous, avec un public en soutien malgré la crise sanitaire. Le respect des règles sanitaires en vigueur dans les salles de cinéma a cependant provoqué une baisse de la fréquentation d'environ 30% "mais beaucoup ont répondu présents" notent les organisateurs. Le public a plébiscité les films "Papicha". (Photo : Festival international de cinéma de Saint-Pierre)

Les cinq films en compétition ont été bien accueilli et les départager ne fut pas tâche facile. Après discussions c'est "Papicha" qui retint leur attention et une mention spéciale pour "Adam". "Les Eblouis" a également remporté un nombre conséquent de suffrages.



"Notre jury de jeunes lycéens a rempli son rôle avec beaucoup de sérieux et d'enthousiasme" ajoutent les organisateurs du festival.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com