"En raison d'un appel national à la grève le jeudi 5 novembre 2020 et, face à l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre ce mouvement de grève, la ville de Saint-Pierre informe les parents d'un risque de perturbations dans le fonctionnement des classes maternelles. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments" prévient la commune de Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

FO appelle en effet à la grève ce jeudi 5 novembre, le rendez-vous est donné "à 9h à Saint-Pierre face casino sur l'esplanade du jardin de la plage" indique le syndicat. Leurs reproches : "la rupture du dialogue sur l'obtention de la prime covid pour pour tous les agents territoriaux qui ont été mobilisés pendant toute cette crise sanitaire et l'exclusion du Segur de la Santé des salariés du médico-social et des agents territoriaux du projet Ségur obtenu par FO pour les agents hospitaliers (183 euros /mois), les salariés des EHPAD du secteur médico-social (180 euros), les cliniques privées (160 euros par mois) etc..."

Les militants réclament "ces augmentations et des effectifs, et des meilleurs conditions de travail".

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com