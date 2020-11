Malgré la Covid, l'événement cinématographique aura bien lieu du 24 au 29 novembre 2020 mettant à l'honneur Kev Adams et Jamel Debbouze. Nous publions le programme dans son intégralité.

Planning des séances Espace Moulin à Café (Ravine des Cabris)

Mercredi 25 Novembre

09H00 Forum des Métiers de l'Audiovisuel

Entrée Gratuite - De 09h00 à 13h00

Venez à la rencontre des professionnels de l'audiovisuel

Samedi 28 Novembre

19H00 Soirée Plein Air

Entrée gratuite - 1h26 de projection le thème de l'humour

Pool de Francis Magnin

Y a du foutage dans l'air avec Jamel Debbouze

Un peu énervé de Pierre Amstutz Roch

Il y a quelqu’un chez nous de Laurent Firode

Aime-moi de David Courtil

Un excellent dossier de Artus de Penguern avec Michel Jonasz

Coup de foudre de Guy Lecluyse avec Kev Adams

A fleur de boules de Patrick Cassir

Tout se mérite de Pierre Amstutz Roch

MESURES SANITAIRES COVID 19 Uniquement sur réservation par mail : festivalfilmcourt974@gmail.com Précisez vos nom, prénom, téléphone, nombre de personnes. Capacité limitée.

2 séances des mêmes films à 19h et 21h

21H00 Soirée Plein Air

Entrée gratuite - 1h26 de projection le thème de l'humour

Pool de Francis Magnin

Y a du foutage dans l'air avec Jamel Debbouze

Un peu énervé de Pierre Amstutz Roch

Il y a quelqu’un chez nous de Laurent Firode

Aime-moi de David Courtil

Un excellent dossier de Artus de Penguern avec Michel Jonasz

Coup de foudre de Guy Lecluyse avec Kev Adams

A fleur de boules de Patrick Cassir

Tout se mérite de Pierre Amstutz Roch

Planning des séances Fangourin (Petite-Ile)

Mardi 24 Novembre

20H30 COMPÉTITION - PROGRAMME 1

Entrée 4 euros - 5 Courts métrages en compétition - Durée 1h28

Têtard de Jean-Claude Rozec

Teen horses de Valérie Leroy

Une fille moderne de Noé Debré Tout se mérite de Pierre Amstutz Roch

Sombres couleurs de Ophélie Galant

Projection suivie d'une rencontre avec la REALISATRICE Ophélie Galant

Renseignements : 0262 30 77 10

Mercredi 25 Novembre

20H30 COMPETITION - PROGRAMME 2

Entrée 4 euros - 5 Courts métrages en compétition - Durée 2h06

Henet ward de Morad Mostafa

Miss Chazelles de Thomas Vernay

The loyal man de Lawrence Valin

The visit de Azadeh Moussavi

La maison (Pas très loin du Donegal) de Claude Le Pape

Renseignements : 0262 30 77 10

Jeudi 26 Novembre

20H30 COMPETITION - PROGRAMME 3

Entrée 4 euros - 5 Courts métrages en compétition - Durée 1h43

Une chance unique de Joël Curtz

Mortenol de Julien Silloray

Da yie de Anthony Nti Genève de Louda Ben Salah-Cazanas

Jusqu’où de Kevin Meffre

Renseignements : 0262 30 77 10

Vendredi 27 Novembre

20H30 COMPETITION - PROGRAMME 5

Entrée 4 euros - 6 Courts métrages en compétition - Durée 1h47

Je serai parmi les amandiers de Marie Le Floc’h

Mémorable de Bruno Collet

Les tissus blancs de Moly Kane

The present de Farah Nabulsi

Burqa City de Fabrice Bracq

Il y a quelqu’un chez nous de Laurent Firode

Renseignements : 0262 30 77 10

Samedi 28 Novembre

20H30 COMPETITION - PROGRAMME 4

Entrée 4 euros - 5 Courts métrages en compétition - Durée 1h23

Vieille peau de Julie Rembauville et Nicolas Blanco-Levrin

Matriochkas de Bérangère Mc Neese

Relai de Suzanne Clément

Lapin perdu de Bertrand Lissoir

Rien que nous deux de Grégoire Jahan

Projection suivie d'une rencontre avec le REALISATEUR Grégoire Jahan

Renseignements : 0262 30 77 10



Planning des séances Moulin à Café (Ravine des Cabris)

Mardi 24 Novembre

18H00 Chacun son cinéma

Entrée à 5 euros

33 cinéastes (Jane Campion, David Cronenberg, Wong Kar-Wai, Ken Loach, Nanni Moretti, Lars Von Trier, David Lynch , Zhang Yimou, ...) ont réalisé chacun un court métrage de 3 minutes autour du thème de la salle de cinéma.

Achat des billets sur www.monticket.re

20H30 COMPETITION - PROGRAMME 5

Entrée 5 euros - 6 Courts métrages en compétition - Durée 1h47

Je serai parmi les amandiers de Marie Le Floc’h

Mémorable de Bruno Collet

Les tissus blancs de Moly Kane

The present de Farah Nabulsi

Burqa City de Fabrice Bracq

Il y a quelqu’un chez nous de Laurent Firode

Mercredi 25 Novembre

14H00 Ciné Gouter

Entrée à 3 euros

"Collection des Courts-Métrages Disney Pixar" - Durée 1h22

13 Pépites issues des studios Disney Pixar de 2012 à 2018

Goûter offert par "PRINCE de LU"

16H00 Quarantaine Film Festival

Entrée gratuite - 10 Courts métrages - Durée 50 minutes

Films réalisé pendant le confinement et primés au "Quarantaine Film Festival"

MESURES SANITAIRES COVID 19 Uniquement sur réservation par mail : armanddauphin@gmail.com Renseignements : 0693 45 13 81 Capacité limitée 2 séances des mêmes films à 19h et 21h

MESURES SANITAIRES COVID 19

18H00 La montagne dans le sang

Entrée Gratuite - Durée 56'

Le documentaire relate Le grand raid effectué par Fabrice, actif et sportif accompli, en attente d’une greffe rénale et dialysé depuis plus de 20 ans.

Projection suivi d'une rencontre avec le REALISATEUR Cyril Portanelli

20H30 COMPETITION - PROGRAMME 2

Entrée 5 euros - 5 Courts métrages en compétition - Durée 2h06

Henet ward de Morad Mostafa

Miss Chazelles de Thomas Vernay

The loyal man de Lawrence Valin

The visit de Azadeh Moussavi

La maison (Pas très loin du Donegal) de Claude Le Pape

Jeudi 26 Novembre

18H00 Tango, Salsa, Cumbia

Entrée 5 euros - Durée 1h28

4 films au ryhtme des musiques latines. "1,2,3, ... 5,6,7" un documentaire sur la pratique de la salsa en Tunisie. "Milonga" et "Avec plasir" 2 histoires avec de nombreux personnages réunis autour du tango. Et "Cumbia calavera" un film d'animation entrainant au son de la cumbia.

20H30 COMPETITION - PROGRAMME 3

Entrée 5 euros - 5 Courts métrages en compétition - Durée 1h43

Une chance unique de Joël Curtz

Mortenol de Julien Silloray

Da yie de Anthony Nti

Genève de Louda Ben Salah-Cazanas

Jusqu’où de Kevin Meffre

Vendredi 27 Novembre

18H00 New York stories

Entrée 5 euros - 3 films sur la ville de New York - Durée 2h04

" Life Lessons " de Martin Scorsese

" Life Without Zoe " de Francis Ford Coppola

" Oedipus Wrecks " de Woody Allen

20H30 COMPÉTITION - PROGRAMME 1

Entrée 5 euros - 5 Courts métrages en compétition - Durée 1h28

Têtard de Jean-Claude Rozec

Teen horses de Valérie Leroy

Une fille moderne de Noé Debré

Tout se mérite de Pierre Amstutz Roch

Sombres couleurs de Ophélie Galant

Projection suivie d'une rencontre avec la REALISATRICE Ophélie Galant

Samedi 28 Novembre

14H00 Carte blanche aux RFC de Madagascar

Entrée gratuite - Durée 1h31

Décentralisation de la compétition 2020 des films malgaches des Rencontres du Film Court Madagascar

16H00 COMPETITION - PROGRAMME 4

Entrée 5 euros - 5 Courts métrages en compétition - Durée 1h23

Vieille peau de Julie Rembauville et Nicolas Blanco-Levrin

Matriochkas de Bérangère Mc Neese

Relai de Suzanne Clément

Lapin perdu de Bertrand Lissoir

Rien que nous deux de Grégoire Jahan

Projection suivie d'une rencontre avec le REALISATEUR Grégoire Jahan

Dimanche 29 Novembre

14H00 Ciné Gouter

Entrée à 3 euros "Collection des Courts-Métrages Disney Pixar" - Durée 1h22

13 Pépites issues des studios Disney Pixar de 2012 à 2018 Goûter offert par "PRINCE de Lu".

16H00 Les nuits en or

Entrée à 5 euros - Duré 1h52

Un programme unique de 8 films primés par les Académies de Cinéma du monde entier: César, Oscar, Bafta, Goya, Magritte…

18H30 Soirée de clôture

Entrée Gratuite

4 films courts

Ma dame au camélia

Naissance d'une étoile avec Catherine Deneuve

Bonne figure avec Sandrine Kiberlain

Diffusion du court Métrage "Prix du Public" 2020

