La ville de Saint-Pierre a lancé sa vitrine numérique, appelée "Boutic Saint-Pierre", qui présente 214 commerces du centre-ville. La commune a souhaité permettre aux habitants de découvrir les commerces du centre-ville grâce à une interface présentant les entreprises, leurs produits ou services et les "bons plans" offerts aux consommateurs. Il est aussi possible de passer commande directement sur le site afin de réserver en boutique. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le lancement de cette boutique en ligne a été impulsée par le dispotif "Action coeur de ville", dont le but est de redynamiser les villes moyennes en renforçant leur attractivité.



Parmi les priorités de ce programme figurent le développement commercial du centre-ville et l'instauration d'une "ville numérique". "L'utilisation de plateformes numériques répond pleinement aux nouvelles attentes de la clintèle et contribue à la promotion des commerces du coeur de ville" souligne la commune.

La liste des commerces répertoriés sera régulièrement mise à jour. Le lien de la boutique est à retrouver sur la page principale du site de la commune, ou directement sur ce lien.