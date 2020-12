Pour continuer à combattre la propagation de la dengue et lutter contre la prolifération des moustiques, les services de l'ARS organisent des traitements de nuit dans certains quartiers. Les secteurs concernés pour le mois de décembre 2020 se situent dans le quartier Bassin Boeuf , Terre Sainte / Centre Ville. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Périodes d'intervention :



• 1er passage dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 décembre 2020 (entre 00h00 et 05h00).



• 2ème passage dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 décembre 2020 (entre 00h00 et 05h00).

Avant le traitement :

- couvrir les bassins et aquariums

- mettre à l'abri les tortues

- fermer les portes et fenêtres

- protéger les ruchers



Laver ou peler les fruits et légumes avant de les consommer. Aux doses utilisées, le produit ne présente pas de danger pour les animaux à sang chaud mais il peut être toxique pour les animaux à sang froid.