Ce mardi 26 janvier 2021, Jean-Marie Virapoullé, vice-président du Département, a été agressé par un de ses patients, dans son cabinet de Saint-André. Une agression condamnée par la classe politique.

• Cyrille Melchior, président du Département

C'est avec stupéfaction que j'ai appris l'incident qui s'est produit au Cabinet du médecin et collègue Vice-président du Département Jean-Marie Virapoullé, agressé par l'un de ses patients. J'ai pu échanger avec lui et lui apporter mon total et entier soutien. Je condamne fermement cette agression qui s'est déroulée dans l'exercice de ses fonctions. Je connais très bien Jean-Marie Virapoullé, un homme dévoué et de dialogue. Jamais, on ne devrait voir cela

• Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre

Nous constatons au quotidien une montée des actes de violence à l’encontre d'un grand nombre de professionnels qui travaillent pour la population : forces de l’ordre, pompiers, infirmiers, travailleurs sociaux, agents des collectivités ... Ce mardi 26 janvier 2021, c'est mon confrère, le Dr Jean-Marie Virapoullé, qui a été agressé dans son cabinet.



Je condamne cet acte et apporte à Jean-Marie Virapoullé tous mes vœux de rétablissement. J'invite l’ensemble des Réunionnaises et Réunionnais à s’unir contre ces agissements inacceptables.

