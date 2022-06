- Fin du pass, fin du masque, retour du camping -

Crise sanitaire oblige, l'édition 2021 du Sakifo avait été repoussée au mois de décembre. Résultat : l'édition de cette année se déroule comme à l'accoutumée en juin, soit six mois seulement plus tard. Avec Jérôme Galabert, directeur du festival, c'est l'heure de jouer aux sept différences... "Entre 2021 et 2022, la fin des restrictions sanitaires change tout. Déjà pour les festivaliers comme les équipes ou les artistes, n'y a plus de pass sanitaire et plus de masque obligatoire" lâche-t-il, soulagé.

Lors de la dernière édition, les visiteurs avaient l'obligation de porter le masque sur tout le site, y compris devant les différentes scènes ou même à l'intérieur de la célèbre salle verte, dans laquelle se succèdent des passionnés de maloya. Une obligation difficile à faire respecter. Le pass sanitaire, lui, était obligatoire comme pour tout événement culturel. Il fallait donc présenter, pour pouvoir entrer dans l'enceinte du festival, une attestation de vaccination ou un test Covid négatif.

Autres différences, et de taille : la réouverture des frontières au sein de la zone océan Indien et la fin du motif impérieux, permettant à tous les artistes, vaccinés comme non vaccinés, de prendre l'avion. Au début tête d'affiche de l'édition 2021, IAM avait notamment annulé sa venue car en désaccord avec les restrictions sanitaires imposées. Le groupe n'a pas été reprogrammé en 2022 pour autant. "Ça ne s'est pas conçu comme ça, déjà parce que l'assouplissement des tests et des motifs impérieux est intervenu trop récemment, il a bien fallu avancer sur la programmation ; ensuite pour des raisons de calendrier" explique Jérôme Galabert.

L'édition 2022 signe aussi le grand retour du camping, qui avait été supprimé en décembre dernier, là aussi pour raisons sanitaires. "Ça joue aussi sur la qualité de l'offre, pour que les festivaliers profitent pleinement des trois jours" estime le directeur du festival.

Le lundi 6 juin, jour férié - sauf pour celles et ceux qui réalisent la journée dite de "solidarité" - est un joli hasard du calendrier qui pousse davantage les festivaliers à venir le dimanche. "C'est beaucoup plus confortable pour eux. On est partis pour battre un record de ventes de pass trois jours" note le directeur du festival.

- Une belle programmation "éclectique" -

Six mois entre deux éditions, voilà qui laisse bien peu de temps à l'équipe du Sakifo pour programmer les artistes. Comme il l'avait indiqué à l'approche de l'édition 2021 qui s'est tenue en décembre, Jérôme Galabert rappelle que la programmation actuelle a été imaginée depuis un moment. De fait, il a fallu jouer sur les deux éditions de façon simultanée pendant plusieurs semaines : trouver de nouveaux artistes - et surtout une nouvelle tête d'affiche après l'annulation de IAM - pour décembre, tout en commençant à booker les artistes de juin 2022.

"Clairement ça a été la course", admet le directeur, qui salue au final "une belle programmation, un Sakifo typique avec des artistes internationaux, nationaux et locaux, et toujours de nouvelles pépites à découvrir". Jérôme Galabert est fier de cette édition. "Je trouve qu'on a réussi dans un temps très court à réunir tous les ingrédients du festival. Nous avons de beaux artistes comme Texas, Metronomy... ou Tiken Jah Fakoly et Camelia Jordana, qui eux sont déjà venus et font partie de ceux qui ont marqué l'histoire du festival."

La tête d'affiche Texas a d'ailleurs été calée très rapidement : "le groupe fait partie de ceux avec qui nous étions déjà en contact, ce qui a accéléré les procédures. Quand on a su qu'ils démarraient une nouvelle tournée, on a fait notre demande et ça a été accepté très vite. La chanteuse l'a d'ailleurs partagé sur ses réseaux, on sent une vraie motivation à venir ici. C'est rare dans ce métier que ça se fasse aussi rapidement." Le résultat est là : "c'est un festival éclectique dans l'esthétique du Sakifo qu'on connaît" se félicite le directeur.

L'ensemble de la programmation est à retrouver sur ce lien.

- "On a toujours été légitimes" -

Finalement cette année, l'organisation l'admet, c'est l'édition du "ça y est, enfin on peut" lâche Jérôme Galabert. Un soulagement alors que l'édition précédente, bien que festival de reprise, n'a pas été facile. "Pour moi ça a été le festival le plus douloureux" admet le directeur faisant allusion aux nombreuses attaques remettant en cause la tenue du festival. "On a toujours été légitimes à le faire mais on nous faisait porter la responsabilité des restrrictions qu'on subissait. Cette période n'a pas montré les plus beaux aspects de notre société. Je n'ai pas trouvé ça juste. Mais aujourd'hui, tout ceci est derrière nous, il faut avancer. C'est un temps de respiration dont on a besoin."

Alors que d'autres restrictions comme l'interdiction des pique-niques et des gros rassemblements privés, ou la fermeture des discothèques étaient maintenus au moment du Sakifo en décembre dernier, Jérôme Galabert avait déjà poussé son "coup de gueule", estimant ces attaques infondées. "Bientôt si on ne finit pas la NRL on dira que c'est parce que le Sakifo garde les galets. Non faut être sérieux quand même" s'était-il agacé, demandant à ses détracteurs de le "laisser travailler".

mm/www.ipreunion.com / [email protected]