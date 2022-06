"La musique sera partout et le concert nulle part ! ". Ce sont à partir de ces mots que Jack Lang imagine une grande manifestation populaire qui permette à tous les musiciens de s'exprimer et de se faire connaitre. C'est ainsi que la première Fête de la Musique est lancée le 21 juin 1982. L'édition 2022 marque l'anniversaire des 40 ans de cet événement plébiscité par le grand public. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo : rb/www.ipreunion)

Une date symbolique qui témoigne de sa pérennité, de son ancrage dans le paysage culturel des français et des amateurs de musique dans le monde.

A Saint-Pierre, la Fête de la Musique revêt un caractère particulier cette année. Elle prendra, de nouveau place, dans l’espace public mais aussi dans les écoles, en milieu hospitalier, pénitencier, afin que tout le monde puisse prendre part à la fête. Au programme, ce sont plus de 50 artistes (professionnels et amateurs) de tous styles qui se produiront du 20 au 26 juin. De plus, des rencontres professionnelles, des expositions, des ateliers, de la danse agrémenteront cette semaine festive. Une vague musicale déferlera sur la ville et se diffusera dans l’espace public. C’est une Fête de la Musique pour vous et avec vous !

- Programme -

• Du 20 au 23 juin

La Fête de la Musique se déplace aussi dans les crèches, au centre pénitencier et au CHU avec Alizés, les Dalons Latino, Eva, Sof’Koman et l’atelier Moring Angola

• Le 21 juin

Au Forum des jardins de la Plage :

- LE VILLAGE MUSICAL : 10H / 18H

Rencontres avec les professionnels de la filière musicale: PRMA, SACEM, Sakifo Production, Jeudi Formation, Ass. LPDF, Mr Clain (luthier), le Service Culturel de la Mairie de Saint-Pierre

- LANBIANS 3ème JEUNESSE : 12H30 / 18H Scène " bal la poussière " pour nos gramoun avec Les Métisses, Waki Band, René-Paul Elleliara, Afro Style, Djimi Ti

- LE SON DU PINCEAU : 18H / 22H Peinture en live avec Nicoletta Bedan, Henri Castelnau, Michel Colombier, Antoine Mellado, Nadège Limery, Jean Ichana, Anastasia, Carole Jamin, Annie Serveaux, Michel Laurent-Dreux, Roseline Gomez, Cliette Enault, Eaton Donald, Legathe Hervé, Nathalie Nayagom, Karine Lallemand, Nicolas Dijoux, Rose-Annette Lorion

- PLATEAU DANSE

Dance Flower, Jimmy Etang-Sale

Place Napoleon Hoareau : 18H / 22H

Placette Musique Traditionnelle avec Couleur Péi, SRJO, Kalay N’Ko,

Gadiembe Maloya, René-Paul Elleliara, Daloner

Place Rotary

DANSES DU MONDE ET CONCERT : 18H / 22H

Du moring à la country en passant par le flamenco et le hip-hop, la danse étroitement liée à la musique sera représentée avec le CRR, Danse Sud, 974 All Star, Flamenco 974, Simangavol, Mamass’B, Country 974. Point d’orgue de la soirée, les élèves de l’Atelier de Musique de Saint-Pierre chantent Frédéric Joron, Drice et Loretta Val avec son band dalon clôturent la soirée.

Belvédere des jardins de la plage

L’HORIZON DES ARTISTES : 18H / 22H

Scène classique et jazz avec les élèves de l’Atelier de Musique, Laurent Payet, CRR, Rachel Payet, duo voix / piano avec Odile et Laurent, William Mendelbaum

Esplanade Desforges Boucher

MUSIQUES DU MONDE : 18H / 23H

Les cultures du monde et leurs expressions musicales sont représentées avec Métiss des Iles, Mister Joce, Ti Kafé, Mayaz, Toxic, Les Rougail, Syl Martin, Yohanän, Tisaz Maloya, Tres Hombres

Scène Emir Abdel Kader

SCENE OUVERTE : 16H / 22H

La Ville de Saint-Pierre ouvre la scène à des groupes de musiciens, de jeunes talents amateurs locaux afin de leur permettre de présenter un projet musical en situation professionnelle (mini-concert).

• Le 25 juin

Espace Moulin à Café, Ravine Des Cabris: à partir de 18h30

Choeur de Foule avec les élèves des écoles de la Ravine des Cabris et Gwendoline Absalon. En clôture de soirée, Fabrice Legros

• Le 26 juin

Place Albany : à 19h

La musique malgache à l’honneur avec Télo Miova, Sitraka et Tiana

