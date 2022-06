L'école Jean Albany et l'association des parents d'élèves de l'école, en collaboration avec le Contrat de Ville de Terre-Sainte, organisent la 2ème édition du "Tanambo Albany Trail". Cet évènement va se tenir le samedi 25 juin dès 8h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Plus qu’un moment sportif à travers la découverte de la pratique du trail, les objectifs sont aussi la promotion du patrimoine du quartier et l'opportunité d'un moment de cohésion.

Lors de cette journée, 3 formules sont proposées : un trail de 10 km, une course ou marche de 5 km, une course "marmailles" de 2 km

Le départ et l'arrivée se feront au sein de l'école Jean Albany, et le circuit des courses se déroulera essentiellement sur Tanambo et le quartier de Terre-Sainte.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'organisation à [email protected] ou au 0692486300.