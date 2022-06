Les travaux d'aménagement du centre Bourg de la Ravine des Cabris démarrent le lundi 27 juin 2022. Nous publions c i-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les deux premières phases de 3 mois chacune nécessitent un changement de sens de circulation à partir du mardi 28 juin 2022 :

Le Chemin Fernand Collardeau sera en sens descendant

Le CD28 sera uniquement en sens montant entre le chemin Bœuf et la rue Pierre Corneille

Ces travaux ont pour objet le réaménagement complet de la Route Départementale entre le chemin Bœuf et le parking de la mairie annexe avec :

l’enfouissement des réseaux (télécom et EDF) avec la participation du SIDELEC pour le réseau électrique,

le réaménagement de surface qualitatif et renforcement du réseau AEP (adduction eau potable), EP et EU (assainissement eaux usées),

la végétalisation sur l'ensemble de la zone.

Les travaux dureront 8 mois en 4 phases et pour chacune d'elles un plan de circulation modifié.