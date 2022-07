La célébration de la fête nationale reprend ses droits, comme à son habitude, le 13 juillet à Saint-Pierre. Pour l'occasion, le boulevard Hubert Delisle sera fermé de la rue François Isautier à la rivière d'Abord à compter de 12h et jusqu'à 23h ce mercredi 13 juillet. Un défilé militaire suivi d'un défilé associatif aura lieu à partir de 16h30.

A 19h, Benjam et ses invités se produiront sur l'espace Albany, face aux jardins de la plage. Se succéderont sur scène Kairos, Kaloubadya, Cassie Moon, T Matt, Black T, Emmanuelle Ivara, RT, Micheline Picot, Titi le comik, Sambaloya, Alain Ramanisum et Olivier Brique (île Maurice). A 22h débutera le feu d'artifice.

Déroulé:



- 16H00 Revue des troupes et remise de décorations

- 16h30 défilé militaire à pied et motorisé.

- 17H00 Défilé associatif qui regroupera 2000 participants du monde sportif et culturel de Saint-Pierre défilé ouvert par Anzhelika Terliuga triple médaillée d’or au championnat d’Europe et vice-championne Olympique de Karaté. "Sa présence, à notre invitation, marque symboliquement le soutien apporté par la municipalité au peuple Ukrainien" précise la maire de Saint-Pierre

- 19h00 concert de Benjam à l’occasion de ses 25 ans de carrière en présence de très nombreux invités, Espace Albany face aux jardins de la plage .

- 22h00 grand feu d’artifice son et lumière.