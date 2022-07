Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

La ville de Saint-Pierre célèbre ce mercredi 13 juillet la fête nationale, et ce avec un peu d'avance. Pour l'occasion, le boulevard Hubert Delisle est fermé à la circulation jusqu'à 23h et ce depuis 12h. Au programme de cette journée : défilé associatif, concerts d'artistes locaux, animations... A cela vient s'ajouter le feu d'artifice de 22h qui vient clôturer cette journée. Un spectacle son et lumière qui a su illuminer le ciel de la ville. Un évènement festif qui revient en couleur après deux années de crise sanitaire. (Photo : Imaz Press Réunion)

