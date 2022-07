Les matinées du mardi 26 juillet et et du mardi 2 août 2022, la Cité des métiers de La Réunion (65, rue du Père Lafosse à Saint-Pierre) propose aux marmailles de 6 à 10 ans de venir découvrir le métier de pépiniériste dans le cadre du son programme Happy Marmailles dédié à la découverte des métiers en mettant la "main à la pâte". Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cité des métiers (Photo archives Cité des métiers)

- L’éveil aux métiers : créer la curiosité à travers des gestes métier -

Animé par Jardi Pierrefonds, l’atelier proposé place les enfants en situation concrète : préparation de la terre, sélection de plante, empotage, découverte des caractéristiques des plantes et techniques d’entretien… Ces gestes métier sont l’occasion pour les pépiniéristes de Jardi Pierrefonds de valoriser leur métier et de répondre à l’ensemble des questions des participants.

"La Cité des métiers est un lieu de découverte des métiers pour toutes et tous, peu importe l’âge ! Il nous a semblé intéressant de construire le programme Happy Marmailles pour participer à l’éveil aux métiers. L’idée n’est pas de créer des vocations dès le plus jeune âge (encore que … ces ateliers peuvent être des déclics pour certains !) mais plutôt de rendre curieux l’enfant, de lui donner envie d’échanger avec le professionnel intervenant, de comprendre son métier, ses obligations, ses tâches, de l’inciter à dialoguer, à aller chercher l’information ! Réflexes qu’il devra avoir d’ailleurs dans le cadre de son orientation tout au long de la vie !", explique Valérie Burnay, directrice de la Cité des métiers de La Réunion

A propos de la Cité des métiers de La Réunion :

Depuis 2014, année de son ouverture, la Cité des métiers de La Réunion, association de loi 1901 cofinancée par l’Europe et la région Réunion, offre aux réunionnais un espace unique d’événements, de ressources et conseils, entièrement dédié à la construction du projet professionnel tout au long de la vie pour tous les publics quels que soient leur statut et leur âge. Situé sur Saint-Pierre, son ambition est d’activer et de booster les projets des individus en prenant soin de leur apporter une offre d’information actualisée sur les aides, dispositifs, acteurs et enjeux du territoire en matière d’insertion et d’emploi.