C'est entourée de ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants que Astrée Lauret a fêté ses 100 ans, à Saint-Pierre, chez elle, le mercredi 3 août 2022. Pour la saint-pierroise d'origine, cette journée a été riche en émotion et en surprise. Une journée tout en simplicité. (Photos : ville de Saint-Pierre)

Elle est née le 3 août 1922 à la Ravine des Cabris, à La Réunion. C'est dans les hauts de Saint-Pierre que Astrée Lauret a soufflé ses bougies pour ses 100 ans. Toujours en pleine forme, la centenaire garde une attitude positive. Elle répète encore et toujours à son entourage "si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira mieux". Et c'est peut-être là le secret de sa longévité. Elle a 11 enfants, 52 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants

Pour célébrer cet anniversaire, un accordéoniste mais aussi des voisins, sont venus lui rendre visite et lui souhaiter un bon anniversaire, bouquets de fleurs à la main. Le curée de la paroisse du Tampon, lui a également rendu visite et lui a donné l'hostie. Un symbole fort pour cette croyante qui visitait auparavant les malades pour leur offrir l'hostie.

Son époux, Maurice Lauret, ancien agriculteur et éleveur, s'est éteint il y a 13 ans, en 2009. Astrée garde intact les souvenirs avec son époux, dont un : son mariage à l'église. Comme le raconte sa fille aînée, Gilette Lauret, au moment où sa mère est entrée dans l'église il y avait la chanson "Adieu Venise provençale" du groupe Alibert. Une chanson qu'elle continue de chanter encore aujourd'hui et qui a aussi gagné le cœur de ses marmailles.

