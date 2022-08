Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Le Festi'Park ouvre ses portes ce vendredi 5 août 2022 à partir de 11h, jusqu'au lundi 15 août 2022, tous les jours entre 11h et minuit, à la Ravine Blanche à Saint Pierre. Voici une liste non exhaustive des manèges que vous pouvez retrouver : Break Dance, Shaker Dance, Crazy Dance Tagada, la grande et la mini chenille, le scooter, le funball, la tour, le trampoline ou encore le mini bateau pirate. Le prix d'une entrée s'élève à 3 euros. (Photo : Festi'partk - page Facebook)

