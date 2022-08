Ce mercredi 10 août 2022, la commune de Saint-Pierre via son centre communal d'action sociale (CCAS) et en partenariat avec le Rotary club Saint-Pierre/Tampon, a procédé à la distribution de couvertures polaires à destination de 80 familles défavorisées. Des couvertures nécessaires en cette période où une nouvelle période de froid s'abat sur La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Mireille Catan habite la Cafrine Grand Bois, dans les Hauts de Saint-Pierre, où il fait particulièrement frais en hiver. Elle est très heureuse de cette distribution. "La mairie m’a appelée dans la semaine et là je suis contente aujourd’hui d’avoir reçu ces couettes parce que beaucoup de gens n’arrivent pas à acheter", dit-elle. Ces couettes lui permettront de se réchauffer, elle et ses enfants. "En ce moment il fait froid et on ne peut pas acheter les couettes c’est trop cher", explique Mireille.

Marie-Lourde, 64 ans partage cette joie. "Je suis contente parce que la mairie a pensé aux vieilles personnes." Elle ajoute, "c’est la première fois qu’ils font cela".

- Un don pour des personnes en difficulté -

"Ce matin on avait cette action en lien avec le Rotary. Vous savez comme moi qu’actuellement la météo a changé", explique Marie-France, directrice de solidarité sur le CCAS de Saint-Pierre, évoquant les températures fraîches de ces derniers jours. "On a organisé une distribution pour 80 personnes, dont des personnes âgées qui sont très frileuses", indique-t-elle.

Ces couvertures distribuées viennent du Rotary Saint-Pierre/Tampon. "C’est un don du Rotary et donc on intervient sur des personnes en difficultés, des personnes âgées et handicapées", conclut Marie-France.

- Des couvertures nécessaires pour faire face au froid –

On le sait, depuis plusieurs semaines il fait particulièrement frais à La Réunion. Et cela l’est d’autant plus vrai dans les Hauts de l’île. Une fraîcheur qui perdure puisqu’un nouveau front froid touche actuellement notre département.

Depuis mardi, et alors qu’on avait eu espoir que les températures remontent, ces dernières baissent de près de 3 degrés sur le littoral et jusqu’à 4 degrés à mi-pente, comme l’indique Météo France. Les températures restent donc pour l’heure en-dessous des normales de saison.

Un sentiment de froid accentué par la présence de fortes rafales de vent.

m.ma/www.ipreunion.com / [email protected]