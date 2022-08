Le mardi 16 août 2022, soit dans un peu moins d'une semaine, les 113.960 marmailles de La Réunion vont faire leur grande rentrée des classes. Un moment de stress pour certains, mais également un moment de joie pour les autres. Pour que tout se passe bien le jour-J et tout le long de l'année scolaire, les agents communaux sont au pas de course pour tout remettre en état. Saint-Denis, Saint-Pierre, Plaine-des-Palmistes, Étang-Salé, nous sommes allés dans quelques communes de l'île pour voir comment les écoles s'organisent. (Photo : ma.m/www.ipreunion.com)

Le compte à rebours est enclenché dans de nombreux établissements scolaires de l’île. Avant le retour de la horde d’enfants, les travaux doivent être achevés. De la réfection d’une salle au remplacement des menuiseries… les écoles maternelles et élémentaires se refont une beauté.

- L'école Raymond Mondon (enfin) isolée du bruit –

En attendant le crissement de la craie sur le tableau noir, c’est le bruit des outils des artisans qui résonne dans la cour de l’école de l’ancien Théâtre située dans le centre-ville de Saint-Denis. Rénovation, sanitaire, changement de sols… Le chef-lieu a déployé une belle enveloppe de cinq millions d’euros pour rénover les 75 écoles (maternelles et primaires) de la commune. "L’objectif, apporter un maximum de confort et de sécurité aux élèves et aux personnels", explique Jean-Yves Euphrosine, directeur des superstructures et du bâti, en charge des gros travaux à la mairie.

Premier point de rénovation, les sanitaires, pour un coût total de 1,5 million d’euros. Des travaux effectués dans neuf écoles de Saint-Denis. Deuxième point, l’installation de voiles ombragées dans 56 écoles du chef-lieu. "C’est un confort thermique pour les enfants", explique Jean-Yves Euphrosine, directeur des superstructures et du bâti, en charge des gros travaux à la mairie. Pour l’heure, les voiles ont été livrées dans 45 écoles, pour les autres, il faudra attendre les vacances d’octobre. Des voiles qui ont coûté tout de même 600.000 euros.

Huit écoles ont également eu le droit à un ravalement de façade, "afin de prolonger la durée de vie de l’établissement et son étanchéité", explique Jean-Yves Euphrosine. Pour ce faire, de la peinture acrylique est utilisée, non néfaste donc pour nos petits marmailles. 700.000 euros ont été déboursés pour ces travaux. Dans deux écoles, à Grand Canal et aux Bringelliers, deux salles de classe ont été créées pour accueillir de nouveaux enfants.

D’autres travaux sont prévus après la rentrée des classes. Notamment des travaux d’étanchéité dans quatre écoles de Saint-Denis. "Le marché est en phase de notification et la livraison est prévue fin novembre", explique le professionnel. Il explique que ces travaux à hauteur de 625.000 euros "vont permettre de résorber l’impact du soleil sur la structure". La réfection des sols est également prévue début septembre. "On va mettre des sols plus respectueux de l’hygiène des enfants", indique Jean-Yves Euphrosine. Des travaux de menuiserie aluminium, de remplacement des jalousies vont aussi démarrer pendant les vacances d’octobre. Pour terminer, sept écoles ont eu le droit à des travaux d’accessibilité, afin de permettre aux enfants porteurs de handicap d’être scolarisés normalement. Dans ce sens, d’autres travaux sont prévus pour installer des ascenseurs et revoir les escaliers qui ne sont plus aux normes, dans ces écoles.

Mais parmi les 75 écoles que compte le chef-lieu, une a fait l’objet de travaux plus conséquents. Celle de Raymond-Mondon. "Nous avons fait des travaux de confort thermique et d’acoustique pour cette école située à proximité du boulevard Sud", explique le directeur des superstructures et du bâti, en charge des gros travaux à la mairie. "On a remplacé toute la menuiserie vieillissante par une menuiserie avec des verres silence composés d’isolant afin de réduire le bruit", ajoute-t-il. Pour cette réhabilitation, 324.000 euros ont été nécessaires.

- Une rénovation thermique entière pour l'école Lislet Geoffroy –

À Saint-Pierre, 12.000 écoliers sont attendus pour cette rentrée dans les 43 écoles de la commune. Des petits travaux d’entretien ont été entrepris dans les établissements scolaires. Menuiseries, peintures, sol, tout a été fait pour que les marmailles et leurs enseignants se sentent bien. "On met tout en œuvre pour être prêt mardi", explique Alexandre Nativel, directeur adjoint au patrimoine bâti de la ville de Saint-Pierre.

Sur l’ensemble des écoles de la ville, trois ont fait l’objet de gros chantiers, notamment l’école Lislet Geoffroy située dans le centre-ville. Cet établissement scolaire a eu le droit à une réhabilitation et une amélioration énergétique d’un coût de 900.000 euros et financée à hauteur de 50% par les subventions de l’État.

Cette école a eu une grosse réhabilitation il y a quinze ans mais depuis ce n’était que des petits travaux", explique Alexandre Nativel. Mais là, grâce au programme de rénovation énergétique de l’État, l’école fait peau neuve. "Là on vient faire une rénovation globale de l’école et apporter un confort acoustique et thermique", précise le directeur adjoint au patrimoine bâti de la ville de Saint-Pierre. Autres travaux menés, le changement des menuiseries, le ravalement de la façade, l’installation de faux-plafond et de ventilateurs.

En tout et pour tout, la ville de Saint-Pierre a débloqué une enveloppe de près de 3,5 millions d’euros pour les travaux avant la rentrée scolaire.

- Les écoles se refont une beauté avant la rentrée -

Dans l’Ouest de l’île, à l’Étang-Salé, 1.836 élèves dont 661 en maternelle et 1.175 en primaire vont faire leur rentrée. C’est pourquoi, avant qu’ils ne foulent le sol de la cour de récréation, tout doit être prêt. Les ouvriers et artisans s’attèlent donc dans les 11 écoles de la commune. "Pendant les vacances on a essayé de réhabiliter les écoles et fait pas mal de travaux de rénovation", explique Gilbert Bénard, élu en charge de la réussite scolaire. Il ajoute, "nous avons fait cela pour le confort des élèves et enseignants". Quatre classes ont également été créées sur la commune pour s’adapter au nombre d’élèves, qui est en croissance depuis ces dernières années. Dans deux établissements, du gazon synthétique a été posé.

Mais les travaux ne s’arrêtent pas là. Tout au long de l’année, la commune de l’Étang-Salé va procéder à des opérations de rénovation. "Une étude est faite actuellement pour la construction d’infrastructures afin de résorber les bâtis délabrés", dit-il. "L’objectif étant de prioriser les budgets pour les années futures afin de réhabiliter l’ensemble des écoles."

Dans les Hauts de l’Est, et plus précisément à la Plaine-des-Palmistes, se trouvent trois écoles : l’école primaire Zulmé Pinot, l’école élémentaire Claire Henou et la maternelle les Myosotis. Pour ces trois établissements, des travaux d’entretien ont été entrepris. "On a eu principalement des rafraichissements de salle, de réfection et des travaux de peinture", explique Frédérique Robert, responsable des affaires scolaires.

Cependant, trois nouvelles classes ont vu le jour à l’école Zulmé Pinot. "Elles ne sont pas encore ouvertes mais elles sont prêtes en anticipation lorsqu’il y aura une nouvelle prise de poste", souligne la responsable.

En tout cas ce qui est certain, c'est que toutes les petites mains sont sur le front pour faire en sorte que tout soit paré pour mardi 16 août, jour où l'ensemble des marmailles de La Réunion reprennent les cours.

