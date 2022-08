Dans un communiqué, le service culturel de la ville de Saint-Pierre informe que la deuxième saison culturelle de l'année du théâtre Lucet Langenier dès le vendredi 9 septembre 2022. Au programme : humour, danse, théâtre, musique, spectacles hors-les-murs, représentations pour les scolaires, le festival écran jeunes. C'est Thierry Jardinot qui ouvrira la saison avec son spectacle "Mi Vend' à zot kom' mwin lachté" le vendredi 9 septembre à 20h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Thierry Jardinot est, nous le savons, un bateleur au verbe incisif ; et il en appelle à se fédérer en bons rieurs de l’après-crise. Comme il est bon de pénétrer de nouveau dans l’univers percutant de cet humoriste dont la verve ne saurait tarir à travers les années !

Notre compère de longtemps s’en va pourfendre les faux savants et les demi-habiles qui assènent à qui mieux mieux des solutions fumeuses, des décryptages alambiqués et des recommandations aléatoires. Des personnages hauts en couleur se succèdent en discours drolatiques tandis que d’autres gémissent ; certains ordonnent quand quelques uns jouent les Cassandres et entrevoient déjà un avenir apocalyptique. A nous de déjouer tous ces pièges de la morosité. Souhaitons-nous donc une formidable contagion de bonne humeur avec cet emblème réputé de la critique sociale dépoussiérée. Entrons ensemble dans le déraisonnable avec un maître en la matière.

Les billets sont disponibles ici.

- Le reste de la programmation -

• Compagnie Soul City : "Le sol oblige"

20h / T. Lucet Langenier le 11 octobre 2022 / 16 euros ou 10 euros

Quatre danseurs, quatre parcours artistiques, quatre vécus où chacun porte les marques, les cicatrices, les stigmates de son passé, de sa culture, de son aventure de la vie. Ils incarnent ainsi des " Êtres-Traverses ", imprégnés, envahis par l'Histoire collective de leur terre d'origine. La chorégraphie invite à la réflexion : elle cerne ces moments clés où lon reconsidère son existence à partir de ce Sol natif qui conditionne, qui forge, mais qui emprisonne aussi, qui interdit et qui menace.

Quatre danseurs accordent leur talent pour aborder la condition humaine, sa force et sa fragilité, son désir de fuir ou d'affronter. Cest l'instant du choix, à la frontière de soi et du temps. La danse est humanisme : elle évoque les différences propres à chaque individu mais crée aussi une langue universelle qui abolit les limites aliénantes. A ne surtout pas manquer.

Konpani : Soul City

Chorégraphie : Didier Boutiana

Avec : Didier Boutiana, Mathieu Joseph, Bertwin D'Souza, Claudio Rabemananjara

Assistant dramaturgie : Vincent Fontano

• Compagnie Ilha : "Les coeurs lourds ne traversent pas les rizières"

20h / T. Lucet Langenier le 28 octobre 10euros ou 6 euros (Séance scolaire à 10h)

Une évasion à la fois poétique et musicale, voilà le voyage scénique qui s'offre à nous : un dépaysement total en suivant les pas d’un guide prêt à la confidence. Et de partir au Japon, emmenés par Claire Nativel ; et de l'accompagner dans les dédales d'une aventure esthétique et initiatique. L'artiste visionne les temps forts d’une exploration de l'Autre où l'on se renouvelle.

Son exil narré et chanté nous conduit au cœur des rizières ; sy déploie la force des mots qui cernent les paysages, qui découvrent l'inconnu, qui apprivoisent l'étrange. Le spectacle est né de l'expérience, d’un itinéraire très personnel en Orient ; il est aussi une plongée en ses propres méandres intérieurs. L'ensemble est intimiste, élégant, empreint de vérité sensible. Très intéressant et beau regard d’une grande voyageuse de notre île. Incontournable originalité.



Création 2022 : Claire Nativel Compagnie Ilha

chanteuse-comédienne et auteure : Claire Nativel

Metteur en scène : Daniel Léocadie

Musicien et Arrangeur Création : Gérald Loricourt

Lumière : Bernard Agathe

Scénographie : Anne-Laure Jullian de la Fuente

Collaboration artistique : Eric Languet

Production : Emilie Pausé - Linda Futhazar

• Orchestre philaharmonique Orphée : Maloya Orchestra, le samedi 29 octobre 2022

Théâtre Lucet Langenier, 10 euros ou 6 euros

Entre tradition et modernité, Maloya Orchestra est un tableau musical dans lequel le spectateur est emmené dans un voyage artistique inédit où l'Orchestre Philharmonique Orphée Réunion, en harmonie avec le chant polyphonique et lyrique revisite des œuvres emblématiques de la musique réunionnaise, Au son des violons, violoncelles, harpes, flûtestraversières, saxophones percussions, de la basse, batterie du piano des voix polyphoniques et lyrique vous pourrez redécouvrir : Mangé pou Lo ker, Ticazen paille, Ôté grand-mère, Pêcheur 4 sous, Pic nic chemin volcan, Marmay lontan, Kala...



• Ballet Malandin, le mardi 15 novembre 2022, à 20h au théâtre de Pierrefonds, (16 euros ou 10 euros); Séance scolaire à 14h

Malandain Ballet Biarritz, centre chorégraphique national dirigé par le chorégraphe néoclassique, Thierry Malandain.

La priorité est donnée au corps dansant, à sa puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité. La troupe est constituée

d’interprètes rompus à la technique de la danse classique et dont l'expression au travers des chorégraphies de Thierry Malandain est actuelle.

La démarche de Thierry Malandain est sous -tendue par de profondes valeurs humaines. La recherche du sens et de l'esthétique guide un style intemporel à la fois puissant et sobre, qui peut être grave tout autant qu'impertinent et qui puise sa

richesse dans les racines de son art et dans une vision dynamique de sa discipline.

En effet, au fil de ses créations, Thierry Malandain s'attache à développer son écriture qui est en quête d’une harmonie entre le moderne et le classique, l'histoire et le monde d'aujourd'hui.



• Ana Gonzales y su gente, le samedi 19 novembre 2022, à 20h aau théâtre Lucet Langenier (16 euros ou 10 euros)

Ana Gonzälez est l'un des groupes plus représentatifs de la scène flamenco andalouse actuelle, qui propose une soirée exceptionnelle de danse et de chant. Ana Gonzälez a commencé sa carrière dans sa ville natale de Cadiz, en Andalousie, alors qu'elle n'avait que 8 ans. À 18 ans, elle part au Japon où elle suit une formation de danseuse. Pendant des années, Ana a fait partie de la compagnie de la plus internationale des danseuses andalouses, Sara Baras, en tournée dans les théâtres et les festivals les plus importants d'Europe.

• Compagnie La Pata Negra : "Les inédits", le vendredi 9 décembre 2022, à 20h au théâtre Lucet Langenier (16 euros ou 10 euros)

Sur une toile de tulle, qui partage et approfondit la scène, sont projetés des tableaux du peintre américain Edward Hopper et

tout va se jouer ainsi en fonction de l'éclairage porté sur des êtres esseulés que l'artiste a représentés, des anonymes, des gens ordinaires, des inconnus qui nous ressemblent. L'art pictural s'en vient donner un cadre à cinq monologues denses qui font le bilan de l'existence.

Ce projet théâtral se révèle particulièrement ambitieux. Et très original. Il est servi par une double dimension artistique où les mots rejoignent l’image qui à son tour imprègne le texte et le jeu des comédiens ; lesquels se dédoublent, à la fois réels sur les planches et figurés dans le décor. Le Théâtre rejoint la magie de l'illusion : à nous de nous laisser embarquer dans les

délices du Beau et du Vrai. Un rendez-vous incontournable.