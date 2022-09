Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 31 Août à 17H39

La ville de Saint-Pierre a la chance de participer au grand jeu concours de la Fédération Nationale des Centres-villes "Les plus beaux centres-villes commerçants". C'est le public qui votera pour le plus beau centre-ville via les réseaux sociaux de la FNCV (( facebook et instagram). Les votes du public se terminent le 19 septembre 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Pierre. (Photo : ville de Saint-Pierre)

