L'Association des Handicapés Physiques du Sud organise le samedi 10 septembre 2022, une épreuve pédestre de course ou de marche. Le départ sera donné dans les jardins de la mairie de Saint-Pierre. À 18h30 il sera proposé une marche ouverte à tous de 5km, suivi à 20 heures du départ de la course à pied sur route de 10km. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les Foulées Solida'Run est une course solidaire qui se déroule dans les rues de Saint-Pierre. Le parcours fait deux boucles de 5km par la rue des Bons Enfants, la rue Pèvre Favron, l'avenue Luc Donat, la rue Marius et Ary Lebond et la rue Auguste Babet.

Épreuves, tarifs et horaires

- Marche de 5 km à partir de 18h30 à 10€

- Course d'environ 10 km à 20h00 à 15€

Retrait des dossards : devant la mairie avec une équipe de Super Bénévoles de 13h30 à 17h30.

INSCRIPTIONS: sur le site de sportpro.re ou en appelant Saira Hadjee au 0692 93 54 05 ou par mail [email protected]

Important : un certificat médical de moins de 1 an obligatoire pour la course, n'est pas nécessaire pour la marche.

Il y aura une légère perturbation sur la route entre 18h30 et 21h30.