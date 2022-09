Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Mercredi 7 août 2022, l'intercommunalité du Sud, la Civis a inauguré sa nouvelle unité de traitement en eau potable (Utep) sur le site de Dassy à Saint-Pierre. Alimentée par les eaux du Bras de La Plaine, le but de cette usine est de produire une eau de qualité au robinet des habitants de la Ravine des Cabris, de la Ligne des Bambous et de Condé. Au total, 16.000 foyers bénéficieront d'une eau potable et même pure, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, grâce au 24.500 mètres cubes produits au quotidien (Photo Civis)

