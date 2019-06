Le top départ du Sakifo 2019, c'est aujourd'hui !

Le site de la Ravine Blanche de Saint-Pierre accueille une nouvelle fois le festival de toutes les musiques, qui attire chaque année des artistes du monde entier et des dizaines de milliers de spectateurs.

Camping, rafraîchissements et snacks seront disponibles pour assurer l'accueil des festivaliers.

Cette 16ème édition n'a pas à rougir de ses têtes d'affiches : Ben Harper, les rappeurs Gringe et Alpha Wann, le musicien britannique Tricky - autrefois chanteur de Massive Attack, groupe précurseur de la trip hop -, ou encore les stars locales de DJ Sebb... Mais aussi le collectif parisien Bon Entendeur, le sulfurant rockeur Peter Doherty qui sera en compagnie de The Puta Madres, et le duo très techno de Vitalic.

Maloya, rock, techno, rap...Il y en aura pour tous les goûts durant ce week-end. Suivez-nous, nous sommes en live.

Toute la programmation est à retrouver sur le site du festival en cliquant ici