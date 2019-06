Vous n'êtes pas au courant, ou vous en doutez, on vous le confirme DJ Seb et son live band (Feat, PLL, Junioret Black T) seront bien présents ce soir au Sakifo. Comment on en est sûr ? Plusieurs centaines de jeunes (et de moins jeunes) ont commencé à investir le site de Ravine Blanche.

Les abords de la scène de la Poudrière sont particulièrement fréquentés. C'est là que se produiront DJ Seb et ses dalons vers... 22 heures 30