Éparpillé façon puzzle, mais bien présent. Le Sakifo se déroulera du 10 au 15 novembre 2020 dans toute l'île de La Réunion (Saint-Denis, Saint-Gilles-Les Bains, Saint-Pierre, Le Port, Le Tampon, Saint-Benoit) dans des bars, théâtres, salles de spectacle... Une édition 2020 qui a dû se réinventer à l'ère de la Covid-19. Le Sakifo dans sa forme originelle avait été précédemment annulé suite à une réunion à la sous-préfecture de Saint-Pierre avec les organisateurs, estimant la situation sanitaire trop risquée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est officiel, le Sakifo aura bien lieu mais dans un format inédit, ont annoncé les organisateurs ce lundi 27 octobre. "Dans la mesure du possible et des règles liées à la Covid", préviennent-ils. "On se va se caler sur le protocole sanitaire de chaque lieu". Bars, salles de théâtre et des fêtes... le Sakifo investit les lieux que nous vous détaillons ci-dessous :

• Dans les bars

- La Passage du chat blanc (Saint-Denis) où se produit Aleksan Saya – 11 novembre

- Payanké (Saint-Gilles-Les-Bains) avec Bongeziwe Mabandla – date à confirmer

- Le Downtown (Saint-Pierre) avec Jako Maron – date à confirmer

- La Marie-Louise (Saint-Pierre) avec Fé Pa In Kont – date à confirmer

• Dans les salles de spectacle

- Théâtre Luc Donat (Le Tampon)– Hommage à Tiloun – mardi 10 novembre

- Le Bisik (Saint-Benoit)– The Greenings Bongeziwe Mabandla – vendredi 13 novembre

- Le Kabardock (Le Port)– Simangavole, Davy Sicard, DJ Sebb et La Gommance – samedi 14 et dimanche 15 novembre

Des concerts qui seront retransmis sur Réunion Première et Canal+. Pour l'occasion, Canal assurera la diffusion en clair, le samedi 14 novembre, pour que tout le monde profite des concerts de Simangavole et de Davy Sicard. Le dimanche sera réservé aux abonnés. La diffusion est prévue de 19h30 à 21h le samedi comme le dimanche. Enfin, Réunion Première diffusera également le concert prévu pour les résidents du Foyer Albert Barbot, destiné aux handicapés, dont la date reste à confirmer.

- "Un protocole sanitaire propre à chaque lieu" -

C'est donc une édition bien particulière qui se prépare pour le Sakifo, qui doit se caler sur les normes du protocole sanitaire. "On a une jauge maximale de 220 personnes par exemple pour le Kabardock ", détaillent les organisateurs soulignant que le public sera assis dans les gradins. En amont de l'annulation du festival, l'idée de faire un Sakifo 100% assis avait déjà envisagée. Covid oblige, "on se calera sur le protocole sanitaire spécifique de chaque lieu pour observer port du masque, distanciation sociale…etc."

Lire aussi - L'édition 2020 du Sakifo est annulée

Partagés entre déception et soulagement, les organisateurs remercient cependant "l'élan des partenaires qui tenaient à ce que l'événement se tienne.". Dans le sillon de l'annulation, et alors même qu'ils avaient assuré le remboursement de tous les billets, ils ont reçu de multiples propositions pour organiser l'événement d'une autre manière, avec une programmation forcément différente. Une organisation in-extremis qu'ils regrettent malgré tout : "le Sakifo, c'est plus de sept mois de travail", indiquent-ils alors que la préfecture et l'ARS avaient initialement validé le schéma proposé. Parallèlement, les organisateurs sont inquiets à l'horizon 2021 et face à l'évolution de la crise sanitaire : "il va falloir se réinventer pour d'autres opérations…dans le domaine du faisable".

Pour s'inscrire et prendre vos billets, rendez-vous sur la page de la billeterie. Tarif : 20 euros.

vp/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com