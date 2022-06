Vendredi 2 juin, c'est à Saint-Pierre que le festival du Sakifo a de nouveau pris place après l'édition 2021 d'il y a six mois de cela. Les artistes locaux et internationaux se sont côtoyés jusqu'à minuit pour le plus grand bonheur du public. Près d'une dizaine d'artistes se sont succédés devant des milliers de spectateurs. Petits et grands. Tous les styles ont su cohabiter dès le premier jour. Comme a pu expliquer le directeur du Festival Jérôme Galabert "C'est un festival électrique dans l'esthétique du Sakifo qu'on connaît".

- La première soirée en image -

Le groupe réunionnais Kanasel a donné le coup d'envoi à 18h de ce festival avec des sonorités empruntés au rock, à la Soul ou encore au folk.

Le groupe sud-africain Bcuc a fait trembler la scène leur soul, leur hip-hop mélangé avec l'esprit punk. Ils ont apporté dans leurs valises des vuvuzelas qui ne sont pas passées inaperçu par leur son.

Texas avec sa chanteuse vedette Sharleen Spiteri, était la tête d'affiche de cette nouvelle édition. Une grande première pour le groupe écossais qui a tout donné sur la scène. Souvenez-vous, ce sont les interprètes de Summer Son, sorti en 1999.

D'autres artistes ont également foulé la scène à Saint-Pierre et ont donné de la voix toute la nuit. Le duo de musiciens Justin Adams et Mauro DuranteBlakkayo, Bongeziwe Mabandla, Daloner, Karl Hungus, Synapson live ont envoyé toute la soirée des styles musicaux aux sons éclectiques pour un public varié. Une scène Simangavol Open Live était également disponible et accessible.

- Au programme de la deuxième journée -

Pour ce samedi 4 juin, la musique ne désemplit pas. Bien au contraire. La scène saint-pierroise fait la part belle à une programmation variée. Puisque pour commencer cette soirée, c'est le groupe KoMBo qui va avoir l'honneur de propulser cette deuxième soirée, sur la scène Ti Bird du site. Le chanteur réunionnais Davy sicard vient prendre le relais en s'illustrant sur la scène Salahin et amène avec lui ses chansons créoles pour un style qui vascille entre maloya et sega. Autre temps fort de ce festival : la représentation de Clara, chanteuse sega ; Gadiamb ; Kabar Jako avec son maloya électro ; le producteur Dj Sebb, à l'origine des hits du groupe réunionnais PLL. A ces artistes locaux s'ajoutent les artistes congolais de Lova Lova ; les groupes sud-africain Msaki et Radio Sechaba. A ces artistes il faut également compter sur la présence de Camelia Jordana est certainement une des plus grandes surprises de cette soirée puisque c'est aussi pour elle une première à l'île de La Réunion.

De plus, au cours de la soirée, un hommage à l'artiste et ferveur défenseur de la langue créole dans la musique, Ti Loun, sera rendu.

La musique continue une fois de plus pour ce grand évènement musical tant attendu du public ! Puisque "c'est Sakifo"

