A l'occasion de la présentation par EDF - SEI du Compte-Rendu d'Activité du Concessionnaire (CRAC) 2019 le 15 octobre 2020, l'ensemble des participants ont participé à un atelier de sensibilisation sur la crise climatique. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo Sidélec)

Il s’agissait pour les élus du Sidélec et EDF de réaliser une Fresque du Climat qui entre dans le cadre d’un engagement d’EDF en faveur d’une trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050.

À Montgaillard, les élus de la nouvelle mandature ont pu également prendre connaissance des missions d’EDF – SEI à La Réunion concernant le développement et l’exploitation du réseau public de distribution d’électricité sur le département.

- 39 000 tonnes de CO² évitées en 2019 -

Fin 2019, le mix électrique est composé de 31% d’énergies renouvelables (ENR) et 69% d’énergies fossiles (33% de fioul, et 36% de charbon). Grâce aux actions de maîtrise de la demande en énergie (MDE) et aux ENR : 55 GWh sont évités dans la production électrique. C’est l’équivalent de la consommation annuelle d’une ville de 53 000 habitants et l’émission de 39 000 tonnes de CO².

- Autonomie électrique à l’horizon 2030 -

L’objectif est d’atteindre l’autonomie électrique à l’horizon 2030 grâce aux efforts conjoints des membres de la Gouvernance Énergie composées de l’État, de la Région, d’EDF-SEI et du Sidélec qui est l’Autorité Organisatrice de la Distribution de l’Énergie (AODE) sur le territoire.

- Un quart des abonnés en situation de précarité énergétique -

Le Sidélec participe également à la lutte contre la précarité énergétique. Sur les 394 000 clients réunionnais, environ 100 000 sont en situation de précarité énergétique. Plusieurs aides sont disponibles pour faire face à cette réalité sociétale : Fonds de Solidarité Logement (FSL) avec la Caisse d’Allocation Familiale, le Conseil Départemental et le Chèque Énergie reçu directement par les foyers concernés.

Une aide directe comprise entre 80 et 250 euros par an. À ce jour, le taux de retour des Chèques énergie est de 80%. Une nouvelle campagne de sensibilisation est nécessaire pour que les familles bénéficient pleinement du dispositif.



A l’issue de cette séance de travail, M. Maurice Gironcel, président du Sidélec Réunion, a invité à un large partenariat pour la 4ème édition de la " Marche Climat et pour la Biodiversité " qui aura lieu au Bocage à Sainte-Suzanne.