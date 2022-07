Le Sidelec Réunion recrute un(e) chargé(e) de mission développement des énergies renouvelable thermiques. Un poste de conseiller(ère) photovoltaïque et éolien est également recherché par le Sidelec. Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature en transmettant un CV et une lettre de motivation par voie électronique. Nous publions ci-dessous le communiqué de Sidelec Réunion.

• Chargé(e) de mission développement des énergies renouvelables therminques :

En partenariat l'avec l'ADEME, le(a) chargé(e) de mission développement des énergies renouvelables thermiques, aura pour mission l'animation et le pilotage du Contrat d'Objectif Territorial (COT), par la promotion sur le territoire, de la production d'énergie thermique renouvelable.

Missions :

- De promouvoir auprès des collectivités, entreprises, maîtres d'œuvre et autres (hors particuliers), la production d'énergie thermique renouvelable ;

- D'identifier et mobiliser les projets d'installations de production de chaleur renouvelable ;

- D'accompagner techniquement les porteurs de projet ENR thermiques ;

- Développer les partenariats avec des structures intervenantes auprès de porteurs ;

- D'assurer les relations techniques avec l'ADEME ;

- D'assurer l'instruction technique des demandes d'aides financières des projets éligibles ;

- D'évaluer l'avancement du COT (rédiger des rapports d'étape, bilan, proposer des ajustements pour atteindre les objectifs).

De formation supérieure , vous possédez une expérience réussie et significative (plus de 2 ans) dans le domaine des énergies renouvelables thermiques. Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre aptitude au travail en équipe ainsi que votre capacité à piloter des projets de développement de politique énergétique maîtrisée, constitueront une plus-value pour réussir dans ce poste. Dynamique, investi(e), rigoureux(se), vous êtes force de proposition.

Vous disposez également de solides qualités, tant relationnelles que rédactionnelles et maîtrisez parfaitement l'outil informatique. Recrutement par voie contractuelle, en application des dispositions de l'articles 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en justifiant d'une solide expérience dans le domaine. Poste à temps complet basé à Sainte-Suzanne.

Offre n°O974211100455106

Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature en transmettant un CV et une lettre de motivation par voie électronique à [email protected] en précisant la référence de l'offre. Une copie des diplômes devra également être transmise.

• Conseiller(ère) photovoltaïque et éolien :

Le(a) conseiller(ère) photovoltaïque et éolien aura pour mission de structurer et communiquer à maille départementale sur l'offre de conseil, appuyer les élus et les équipes techniques, monter des opérations collectives, contribuer, animer et participer au réseau national.

Missions :

1/ Structuration et communication régionale sur l'offre de conseil :

- De créer une page internet spécifique et réaliser des plaquettes de présentation du dispositif ;

- D'organiser des réunions de présentation du dispositif par commune ou micro régions, des séminaires et des réunions d'échanges semestrielles ou annuelles ;

- D'élaborer un tableau des compétences partagées par les collectivités locales et les acteurs du territoire dans le domaine photovoltaïque et éolien ;

- D'organiser un séminaire de présentation du dispositif élargi aux autres collectivités et partenaires (élus et techniciens).

2/ Appuyer les élus et les équipes techniques dans leurs rôles de facilitateurs et d'accompagnateurs lorsqu'un projet est initié par un développeur :

- De sensibiliser et former les élus ainsi que les équipes techniques sur les étapes de mise en œuvre d'un projet EnR et à la MDE ;

- D'assurer une présence et répondre aux sollicitations ponctuelles des porteurs de projets au sein des mairies ;

- D'aider les communes et EPCI à la rédaction/révision des PLU et autres documents d'urbanisme permettant l'intégration des énergies photovoltaïques et éoliennes ;

- Accompagner les développeurs dans leurs démarches d'obtention de leurs autorisations d'urbanisme et réglementaires ;

- D'élaborer et tenir à jour un tableau des retours d'expérience sur les difficultés rencontrées par les développeurs (foncier, autorisations, raccordement, voisinage, nature des sols, climat...) ;

- Organiser des réunions d'échanges semestrielles ou annuelles.

3/ Appuyer les élus et les équipes techniques :

- Accompagner l'émergence de projet ENR PV et éolien communaux ;

- D'accompagner les collectivités quant au choix du portage des projets (en propre, SPL, public/privé, transfert de compétences...) ;

- D'élaborer les documents types et cahier des charges spécifiques ;

- D'élaborer et mettre à jour un observatoire des coûts dans le domaine du photovoltaïque et éolien ;

- De suivre l'exploitation des installations ;

4/ Suivi et évaluation :

- De rédiger un rapport d'avancement à la fin de la 1ère et 2ème année ;

- De rédiger un rapport final d'activité à l'issue des 3 an ;

- Présenter les résultats à la direction de l'ADEME et le Conseil Régional.

De formation supérieure , vous possédez une expérience réussie et significative dans le domaine des photovoltaïque et éolien. Vous devez être un bon communicant, savez convaincre et être force de proposition dans le domaine du photovoltaïque et éolien.

Vous devez être capable d'animer un réseau et construire des projets/partenariats afin de faire émerger de nouveaux projets. Votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre aptitude au travail en équipe ainsi que votre capacité à piloter des projets de développement du photovoltaïque et éolien, constitueront une plus-value pour réussir dans ce poste. Vous disposez également de solides qualités, tant relationnelles que rédactionnelles et maîtrisez parfaitement l'outil informatique.

Ce poste est également ouvert aux masters spécialités ENR photovoltaïque et éolien, ainsi qu'aux diplômés des écoles de commerce, management ou géographe.

Recrutement par voie contractuelle, en application des dispositions de l'articles 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en justifiant d'une solide expérience dans le domaine. Poste à temps complet basé à Sainte-Suzanne.

Offre n°O974211100455128

Les personnes intéressées peuvent faire acte de candidature en transmettant un CV et une lettre de motivation par voie électronique à [email protected] en précisant la référence de l'offre. Une copie des diplômes devra également être transmise.