Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Watty à l'école est un programme pédagogique en faveur de la transition écologique. Il a pour vocation la sensibilisation des futurs citoyens via l'initiation aux économies d'énergie et la présentation des enjeux liés au changement climatique. Il est développé par Eco CO2 est animé à La Réunion par la dynamique équipe de Science Réunion sous l'égide d'EDF Réunion et du Sidelec". A l'heure du bilan annuel, le Sidelec Réunion, dont nous publions le communiqué ci-dessous, se félicite de la réussite du dispositif.

"Watty à l'école est un programme pédagogique en faveur de la transition écologique. Il a pour vocation la sensibilisation des futurs citoyens via l'initiation aux économies d'énergie et la présentation des enjeux liés au changement climatique. Il est développé par Eco CO2 est animé à La Réunion par la dynamique équipe de Science Réunion sous l'égide d'EDF Réunion et du Sidelec". A l'heure du bilan annuel, le Sidelec Réunion, dont nous publions le communiqué ci-dessous, se félicite de la réussite du dispositif.