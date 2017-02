Ce mardi 28 février 2017, les personnels du centre hospitalier universitaire (CHU) se sont mis en grève illimitée dès 6 heures à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Soutenus par une intersyndicale (CFDT, CFTC, FO, Sud Santé, Unsa) ils protestent contre "les suppressions de postes, le plan social" et pour "le respect des engagements pris lors de la création du CHU en 2012". Le CHU est déficitaire d'au moins 26 millions d'euros et 250 emplois sont potentiellement menacés. La continuité des urgences et des soins est assurée

• 7 heures 10 : les distributions de tracts se poursuivent. Les embouteillages s'accumulent.

• 7 heures : des gros embouteillages se sont formés à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Dans le sens la Possession - Saint-Denis, la route du littoral est presque totalement embouteillée. Les véhicules roulent au pas sur une dizaine de kilomètres.

• 6 heures 45 : la distribution de tracts commence. "Nous voulons sensibiliser la population au danger qu'elle encourt si nous ne sommes plus en mesure de proposer une service public de santé de qualité" explique un gréviste. Il n'y a pas de barrage de route, mais la distribution de tracrts, les échanges, même rapides, avec les automobilistes, ralentissement considérablement la circulation à Saint-Denis et à Saint-Pierre.

• 6 heures 30 : "'j'ai été réveillée par de la musique lancée à fond et par des grands coups de klaxons" raconte une riveraine du CHU à Bellepierre. Les grèvistes s'organisent. Il est question de distribuer des tracts aux automobilistes

• 6 heures : les grévistes se rassemblent devant les centres hospitaliers à Bellepierre (Saint-Denis) et à Terre Sainte (Saint-Pierre). Les piquets de grève sont installés