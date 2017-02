Deuxième jour de grève ce mercredi 1er mars 2017 pour les personnels du Centre hospitalier universitaire (CHU) à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Le piquet de grève ont été installés très tôt devant devant les établissements hospitaliers de Bellpierre (Saint-Denis) et de Terre Sainte (Saint-Pierre). La continuité des urgences et des soins est assurée

Deuxième jour de grève ce mercredi 1er mars 2017 pour les personnels du Centre hospitalier universitaire (CHU) à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Le piquet de grève ont été installés très tôt devant devant les établissements hospitaliers de Bellpierre (Saint-Denis) et de Terre Sainte (Saint-Pierre). La continuité des urgences et des soins est assurée

• 7 heures 30 : le filrage des entrées de l'hôpital de Bellepierre (Saint-Denis) se poursuit. Les embouteillages s'aggravent. Le boulevard Sud et le pont Vinh San sont saturés. Sur la route du littoral dans le sens la Possession - Saint-Denis, les automobilistes sont ralentis bien avant la Grande Chaloupe.

• 7 heures 20 : les médecins ne sont pas grévistes ce mercredi. Leur préavis de grève ne couvrait que la journée de mardi. Un nouveau préavis devrait être déposé pour les prochains jours. Selon les chiffres publiés par le CHU mardi soir, les personnels médicaux étaient en grève à 55% et les personnels non médicaux à 30%

• 7 heures : les embouteillages saturent le pont Vinh-San dans le sens entrée de Saint-Denis - Bellepierre. Les bouchons sont formés sur la route du littoral avant la Grande Chaloupe en direction du chef-lieu

• 6 heures 30 : les difficultés de circulation se sont aggravées aux abords de l'hôpital de Bellepierre. Ces patients ayant rendez-vous garent leurs voitures tant bien que mal en dehors de l'enceinte et entrent à pied à l'hôpital.

• 6 heures : les piquets de grève sont en place devant les établissements hospitaliers de Bellpierre à Saint-Denis et de Terre Sainte à Saint-Pierre. À Saint-Denis, les grévistes filtraient les entrées des voitures dans l'établissement hospitalier ne laissant entrer que le personnel de service et les véhicules de secours. L'accès des piétons était libre. De grosses difficultés de circulation se sont rapidement formées.

Pour rappel : le mouvement a été reconduit par les grévistes mardi soir à l'issue d'une journée ponctuée par une distribution de tracts - qui a généré d'énormes embouteillages -, une opération escargot, une rencontre avec le directeur de l'Agence régioneale de santé (ARS) et une visite au conseil communautaire de la Civis (communauté de communes du sud).

Soutenus par une intersyndicale (CFDT, CFTC, FO, Sud Santé, Unsa), les grévistes protestent contre "les suppressions de postes, le plan social" et pour "le respect des engagements pris lors de la création du CHU en 2012". Le CHU est déficitaire d'au moins 26 millions d'euros et 250 emplois sont potentiellement menacés.

