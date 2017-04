15 avril 2016. Un protocole d'accord est signé entre le patronat et les syndicats du Bâtiment et travaux publics (BTP). La grève qui paralysait le secteur depuis le 6 avril est terminée. Les salariés obtiennent 1,9% d'augmentation. Au début du conflit les syndicalistes réclamaient 3% de hausse et le patronat refusait toute augmentation en raison "de la situation de crise que connaît le secteur du BTP"

Ce résutat est obtenu a l'issue de 14 jours de grève. A partir du 11 avril des barrages routiers avaient été installés par les grévistes. D'abord dans la commune du Port et ensuite dans plusieurs villes. C'est l'échec des négociations salariales obligatoire (NAO) quiç avait entraîné ce long conflit.

Lesdites NAO se sont passées sans encombre cette année.

