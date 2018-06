Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La grève se poursuit à la SIDR ce mardi 12juin 2018. Les salariés ont défilé dans les rues de Saint-Denis entre le du siège de l'entreprise à la préfecture où une délégation de représentants a été reçue par le directeur de Cabinet du préfet. Il leur a été demandé de "privilégier le dialogue", mais "c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent sans résultat" répondent, en substance, les grévistes. Ils ont cessé le travail ce lundi à l'appel d'une intersyndicale CFE/CGC, UIR/CFDT, CGTR et FO, les salariés s'opposent au non remplacement des départs à la retraite et à ceux des personnels embauchés en contrats à durée déterminée (CDD). Ils protestent aussi contre leurs conditions de travail. Les représentants du personnel seront reçus cet après)-midi par André Yché, Président du directoire du groupe CDC Habitat, actionnaire majoritaire de la SIDR

La grève se poursuit à la SIDR ce mardi 12juin 2018. Les salariés ont défilé dans les rues de Saint-Denis entre le du siège de l'entreprise à la préfecture où une délégation de représentants a été reçue par le directeur de Cabinet du préfet. Il leur a été demandé de "privilégier le dialogue", mais "c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent sans résultat" répondent, en substance, les grévistes. Ils ont cessé le travail ce lundi à l'appel d'une intersyndicale CFE/CGC, UIR/CFDT, CGTR et FO, les salariés s'opposent au non remplacement des départs à la retraite et à ceux des personnels embauchés en contrats à durée déterminée (CDD). Ils protestent aussi contre leurs conditions de travail. Les représentants du personnel seront reçus cet après)-midi par André Yché, Président du directoire du groupe CDC Habitat, actionnaire majoritaire de la SIDR