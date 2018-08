Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les syndicats, toujours vent debout contre la désindexation des primes, ont rencontré ce 2 août 2018, le Directeur général de l'ARS OI. Selon ce dernier, le gouvernement a opté pour une compensation des désindexations des primes des personnels hospitaliers. Ce qui évite à ceux-ci la perte de pouvoir d'achat qu'ils redoutaient. Mais juste pour un court moment. En effet, cette compensation disparaitrait au fil des échelons grimpés. Ainsi, si la compensation était de 500 euros annuels et que l'agent, en gagnant un échelon, bénéficiait d'une augmentation de salaire de 40 euros soit 480 par an, sa compensation ne serait plus que de 20 euros annuels. Pour l'UNSA Réunion il s'agit là d'un gel des salaires qui ne dit pas son nom. (Photo archives www.ipreunion.com)

