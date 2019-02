Les syndicats réclament notamment le maintient du statut general et des statuts particuliers, la préservation des services publics et l'abandon du jour de carence.

Plus largement, FO souligne : "alors qu'un mouvement profond s'est exprimé depuis deux mois par la colère des gilets jaunes sur le pouvoir d'achat, la hausse des taxes sur le carburant, la vie chère, le gouvernement Macron-Philippe aux ordres de Bruxelles continue toujours la même politique d'austérité, de dégradation des services publics et de la protection sociale !"

Ce syndicat commente ensuite : "la réponse du gouvernement envers ce mouvement est une provocation : hausse des prix ce 1er février des produits de la consommation dans les grandes surfaces ! Dans la situation où le grand débat est un leurre dont nous n’avons rien à attendre, la date du 5 février pourrait être le point de départ d’un mouvement de grève plus large, pour gagner : contre les suppressions de postes, pour l’augmentation des salaires par l’augmentation du point d’indice, et pour la défense du statut et des services publics".



Des prises de paroles sont prévues devant la préfecture. Par ailleurs, FO manifestera sur la base des mêmes revendications dans les rues Saint-Pierre le jeudi 7 février. Le défilé partira de la Zac Canabady vers 9 heurse pour rejoindre la Ravine Blanche

www.ipreunion.com