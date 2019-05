BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 1er juin 2019 :



- Produits alimentaires : mais qui surveille le taux de sucre...

- Gilets Jaunes : toujours là, six mois après

- L'addiction aux jeux vidéo classée comme maladie par l'OMS

- Produit de terroir, boom du filtre, le café en France s'améliore

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée ensoleillée

Produits alimentaires : mais qui surveille le taux de sucre...

Depuis 2013, les produits de la consommation courante sont censés être aussi sucrés que ceux de métropole... Cela fait 6 ans que la Loi Lurel est entrée en vigueur, une loi censée changer drastiquement le quotidien des Réunionnais. Est-ce le cas aujourd'hui ? Nul ne sait, car il semble n'y avoir aucun suivi de cette loi, pourtant capitale dans une île minée par le diabète. Si beaucoup de produits semblent effectivement s'être alignés sur les taux de sucre nationaux, les produits locaux, eux, sont encore bien sucrés. Mais les seules preuves que nous ayons, ce sont nos observations. Car personne ne semble être en mesure de dire ce qu'il en est aujourd'hui du sucre de nos rayons.

Gilets Jaunes : toujours là, six mois après

Un peu plus de six mois après le début des manifestations des Gilets jaunes, le mouvement prend des nouvelles formes à La Réunion. Ils ont quitté les ronds-points et les axes routiers, sont moins visibles, mais restent mobiliser et confiants. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, ils organisent des actions de sensibilisation, des pique-niques, des concerts caritatifs...

L'addiction aux jeux vidéo classée comme maladie par l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a officiellement reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie. Une décision qui ne plaît guère aux acteurs du secteur, mais l'OMS a tranché. La précédente classification faisait simplement état d'une "pathologie". Même si ce type de comportement extrême reste rare, ceux que nous avons interrogés nous font part malgré tout concernant leurs proches d'une dépendance aux jeux vidéo qui est bien souvent problématique.

Produit de terroir, boom du filtre, le café en France s'améliore

Prendre un café en terrasse à Paris fait partie des fantasmes touristiques, même si le breuvage y est réputé souvent mauvais. Cette image change pourtant progressivement, à la faveur d'un engouement pour les terroirs et de la mode du "slow coffee".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée ensoleillée

Il fait chaud, il fait beau ! Matante Rosina, les orteils en éventail, profite d'une belle journée sur la plage ce samedi 1er juin 2019. Sur le littoral, les températures atteignent les 30 degrés. Dans l'après-midi, des nuages s'installent dans les hauts avec quelques averses éparses en montagne. Prudence lors de vos sorties en mer, une petite houle de Sud fait son entrée.