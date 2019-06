BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 10 juin 2019



Sakifo 2019 c'est fini, mais que la fête fut belle

Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Ce lundi 10 juin 2019, Saint-Pierre a retrouvé son calme après trois jours dédiés à tout les musiques. Les artistes se sont enchaînés sur scène, la foule s'est déchaînée devant les podiums, bref, le Sakifo est de nouveau passé par-là. Retour en photos et vidéos sur ce moment d'exception où près de 30 000 personnes ont fait la fête.

Le business de la petite enfance en plein boom à La Réunion

Le Salon du bébé et de la petite enfance se termine ce lundi 10 juin 2019. Après 4 journées bien remplies, les vendeurs vont pouvoir remballer leurs stands. La nouveauté cette année ? Une journée dédiée aux métiers de la petite enfance (éducateur, puériculteur...) qui s'est déroulée le 7 juin et un thème autour de la parentalité positive. Les organisateurs du salon ont souhaité donner une dimension autre à cet événement qui reste un salon commercial. Pourtant tous les exposants le disent : le marché de l'enfance est en plein boom à La Réunion.

Le Grand Boucan se prépare et le roi Dodo se fait beau

En 2018, Le Grand Boucan avait rassemblé plus de 15 000 personnes au centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. Cette année, le plus grand carnaval de La Réunion se déroulera pour son 23ème anniversaire le 23 juin 2019 à partir de14h toujours à Saint-Gilles. "Placée sous le thème des "Mythes et des légendes 2.0", cette manifestation qui rassemble chaque année de plus en plus de monde et un grand nombre de partenaires (dont la ville de Saint-Paul), promet un défilé haut en couleurs, avec des temps forts intenses" note la mairie de Saint-Paul. Tambours sacrés, Hobbit Tank, Vue Belle moringue, 974 perku, Tambours de docks, le Vaisseau licorne... entre autres, feront partie de ce défilé qui n'a pas son pareil à La Réunion.

La nostalgie des occupants des plantations coloniales à l'abandon

"Avant, quand tu ouvrais la porte, il y avait des gens et de l'activité partout, mais tout a fermé". Agida Lucia, 89 ans, est assise sur le bas-côté de la majestueuse route pavée d'une vieille roça, une plantation coloniale abandonnée de Sao Tomé et Principe. Cette femme d'origine angolaise, ancienne travailleuse sur la plantation de cacao Agostinho Neto, a un sourire malicieux quand elle décrit le passé. "Là-bas, il y avait la cantine. En haut, le bureau du contremaitre. Là, une terrasse et une grande maison. Il y avait les couturières, l'hôpital, le cinéma... C'était bien".

La pa Météo France i di, sé zot i di - du vent, de la pluie et de la houle

Ça va souffler ce lundi de Pentecôte ! Et en plus de cela, Matante Rosina annonce de la pluie de Petite-Île à Sainte-Rose. Au fur et à mesure de la journée, la pluie va gagner la région de Saint-Pierre et l'est. Les secteurs nord et ouest sont épargnés par les précipitations mais pas par le vent. La mer sera toujours agitée et les températures seront fraîches pour la frileuse gramoune qui conseille de prendre une petite laine si vous allez pique-niquer.