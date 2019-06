BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 11 juin 2019



- Comment éviter que les prix augmentent sur une réservation en ligne

- Trois journées pour l'archéologie

- Découvrez les douze candidats à l'élection de Mister Réunion 2019

- Gymnastique rythmique : six athlètes du club de La Saline sont championnes de France

- La pa Météo France i di, sé zot i di - pluie, grisaille, vent et houle

Comment éviter que les prix augmentent sur une réservation en ligne

L'IP tracking vous connaissez ? Ce terme anglophone un peu barbare ne vous dit peut-être rien mais il y a de fortes chances pour que vous connaissiez cette pratique. Car comme son nom l'indique, l'"IP" tracking est une technique qui consiste à repérer puis tracer l'"IP", ce qui correspond à une sorte de carte d'identité sur un réseau internet. Résultat : bien souvent, lorsque l'on regarde plusieurs fois le prix d'un billet d'avion, les prix peuvent flamber en une soirée... On vous explique comment ça marche et comment lutter contre ça.

Trois journées pour l'archéologie

La 10ème édition des journées nationales de l'archéologie aura lieu du vendredi 14 uin au dimanche 16 juin 2019. Lors de ces trois journées, l'ensemble des acteurs en lien avec l'archéologie : opérateurs de fouilles, directions des affaires culturelles (régionales et départementales), organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, associations, centres d'archives et collectivités territoriales, se mobilisent afin de faire découvrir au public le plus large, les trésors du patrimoine mais aussi les coulisses de la discipline. Cette année, les villes de Saint-Denis, Saint-Paul, Sainte-Rose et Le Tampon s'associent à cette manifestation.

Découvrez les douze candidats à l'élection de Mister Réunion 2019

Ils sont prêt et déterminés à tenter leur chance pour peut-être accéder au titre régional et avoir la possibilité de se rendre à l'élection nationale, Mister France qui se déroulera à Paris en janvier 2020. En attendant les jeunes hommes doivent répéter, apprendre des chorégraphies, roder leurs discours et afficher leurs plus beaux sourires. Ils devront assurer un spectacle alliant présentation orale, chorégraphie et défilé. Tour à tour en costume, en sous-vêtement ou en tenue décontractée, nul doute qu'ils sauront dévoiler l'étendue de leur charme et de leur talent. Présentation des 12 prétendants au titre de Mister Réunion.

Gymnastique rythmique : six athlètes du club de La Saline sont championnes de France

Ce week-end des 8 et 9 juin 2019, les championnats de France de gymnastique rythmique se déroulaient à Besançon en métropole. La Réunion avait des ambassadrices de choix : dix-huit athlètes de 10 à 17 ans. Les gymnastes ont pu se confronter aux meilleures de la discipline et elles n'ont pas à rougir, six d'entre elles sont championnes de France et cinq d'entre elles sont vice-championnes de France. Les jeunes filles du club de La Saline vont ramener la coupe à la maison !

La pa Météo France i di, sé zot i di - pluie, grisaille, vent et houle

C'est la tendance du moment, à tel point que Matante Rosina a l'impression de se répéter : du vent, encore du vent et toujours du vent ! De la pluie sur le littoral sud-est. Le temps sera relativement agréable dans l'ouest avec des températures douces. Attention, Matante Rosina rappelle que la mer sera toujours aussi agitée avec des vagues pouvant dépasser les quatre mètres dans le sud.