BONJOUR - Voici les titres développés ce lundi matin 17 juin 2019



Baccalauréat : la philisophie pour (bien) commencer

Ce lundi 17 juin 2019, les 12 592 inscrits à l'examen du baccalauréat de l'Académie auront quatre heures pour plancher sur des sujets comme le bonheur, la liberté, l'Autre, la religion, la vérité... Car vous l'aurez compris, comme tous les ans, c'est la traditionnelle épreuve de philosophie qui ouvre les hostilités. Des candidats peut-être plus stressés que les années précédentes, pour la première fois, une menace de grève de la surveillance des épreuves plane sur l'examen. Une action coup de poing contre les dernières réformes de l'Éducation nationale à l'appel de onze syndicats enseignants. Impossible de savoir à l'avance l'impact qu'aura le mouvement sur les épreuves. Toutefois, le recteur se veut rassurant "les épreuves se dérouleront normalement, pour cela, les effectifs de surveillants ont été renforcés" affirmait-il. Les épreuves dans les autres matières se poursuivront sur les prochains jours.

L'hiver a l'air d'avoir pris un peu d'avance

D'un point de vue astronomique, nous rentrerons dans l'hiver le 21 juin, selon Météo France. Pour autant, les conditions hivernales sont déjà bien installées sur les Mascareignes. Les températures relevées au sol continuent de baisser. Dès le coucher du soleil, les températures chutent rapidement et deviennent négatives. Il faut attendre presque 9h le lendemain pour qu'elles redeviennent positives... ce qui donne lieu parfois à des épisodes de gelées blanches. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Recyclage - 48.645 tonnes de déchets collectés en 2018

L'année dernière, les filières REP (Responsabilité Elargie du Producteur) ont ramassé 48.645 tonnes de déchets. Un volume total collecté par 15 éco-organismes et organismes collectifs. Le Syndicat de l'Importation et du Commerce de La Réunion (SICR) et l'ADEME présentaient le jeudi 13 juin 2019 la 9ème édition du Bilan des Filières à REP qui s'est tenue cette année chez Solyval, l'opérateur spécialisé dans le recyclage des pneus. Au final, l'année 2018 marque une légère progression au niveau des volumes collectés sur l'île.

13ème édition des foulées Arold Pandion à Saint-Denis

Les foulées nocturnes Arold Pandion, organisées par le CSSDA (Club sportif Saint-Denis athlétisme), reviennent en 2019 pour leur 13ème édition. Un parcours de 10 km dont le départ donné depuis le Stade Marc Nasseau à Champ Fleuri. La course se déroule samedi 22 juin 2019 de 20h à 23h, pensez à vous inscrire en ligne.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pensez au pull, il va faire frais

La Réunion est coupée en deux ce matin : nuages au Nord et soleil au Sud. En altitude il devrait faire plutôt beau, l'occasion pour Matante Rosina de ressortir ses chaussures de rando ! Attention au vent, qui se devrait se renforcer dans l'Est au cours de la journée. La mer peut être assez agitée également par endroits. Il fera un peu frais : pas plus de 20 degrés sur le littoral, et entre 6 et 11 degrés à l'intérieur.