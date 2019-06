BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 18 juin 2019



- Recherche en ligne sur un ordinateur ou un smartphone : les prix des billets d'avions ne sont pas les mêmes

- Mort de Talon Bishop, tuée par un requin : la mairie de l'Etang Salé va être fixée sur son sort

- Mayotte - 179 000 euros déboursés pour expulser 12 migrants sri-lankais

- La Réunion et Mayotte au coeur d'un festival en métropole

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil revient en grande forme

Recherche en ligne sur un ordinateur ou un smartphone : les prix des billets d'avions ne sont pas les mêmes

L'IP tracking vous connaissez ? Ce terme anglophone un peu barbare ne vous dit peut-être rien mais il y a de fortes chances pour que vous connaissiez cette pratique. Car comme son nom l'indique, l'"IP" tracking est une technique qui consiste à repérer puis tracer l'"IP", ce qui correspond à une sorte de carte d'identité sur un réseau internet. Résultat : bien souvent, lorsque l'on recherche plusieurs fois sur son ordinateur connecté en wifi le prix d'un billet d'avion, le montant peut flamber en une soirée... Ils peuvent aussi être moins chers si l'on consulte sur un smartphone ou une tablette connectés en 4G les mêmes sites de réservations pour des dates, des horaires et des destinations identiques à ceux recherchés sur son ordinateur... On vous explique comment ça marche et comment lutter contre ça.

Mort de Talon Bishop, tuée par un requin : la mairie de l'Etang Salé va être fixée sur son sort

La cour d'appel rend sa décision ce mardi matin 18 juin 2019 dans l'affaire Talon Bishop. Cette jeune femme de 22 ans avait été tuée par un requin le 14 février 2015 à l'Etang-Salé. Depuis sa mère se bat pour faire reconnaître la responsabilité de la commune. Elle souligne l'absence de panneau d'interdiction de baignade à cet endroit de la plage où sa fille a été attaqué à moins de cinq mètres du bord. A la suite de cette plainte un non lieu a été prononcé par les magistrats. La mère de famille a fait appel de cette décision. Le dossier a été examiné le mardi 7 mai 2019 par la juridiction d'appel.

Mondial féminin: poussives, les Bleues terminent en tête de leur poule

Auteures d'une piteuse prestation, les Bleues ont assuré la première place de leur poule grâce à un penalty de Wendie Renard contre le Nigeria lundi à Rennes (1-0), mais devront nettement élever leur niveau en 8e de finale du Mondial-2019.

Mayotte - 179 000 euros déboursés pour expulser 12 migrants sri-lankais

Alors que 12 Sri-lankais étaient expulsés de Mayotte le mercredi 12 juin 2019, nos confrères de France Mayotte matin ont dévoilé, via les médias d'investigations Le Poulpe et Médiapart, le prix de ces rapatriements forcés : 179 000 euros.

La Réunion et Mayotte au coeur d'un festival en métropole

Le festival "Un monde... Des cultures" de Saint-Gratien qui a lieu du 18 au 22 juin 2019 met à l'honneur notre île ainsi que celle de Mayotte. Cette ville située à 16 km de Paris prévoit des concerts avec le groupe Saodaj', qui s'est également produit au Sakifo cette année, des expositions et une gastronomie qui feront découvrir notre île et sa voisine française.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil revient en grande forme

Grand soleil aujourd'hui, parole de Matante Rosina ! On devrait pouvoir ranger le parapluie, le temps s'annonce très sec, pas de précipitations attendues. Quelques nuages à prévoir le long des pentes, c'est tout. La mer, elle, reste un peu agitée, attention à la houle.