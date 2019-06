Le coût du logement social à La Réunion est-il trop cher ? Les matériaux de construction sont-ils de bonne qualité ? Faut-il privilégier l'importation ou la production locale ? Des questions auxquelles des organisations agissant dans la filière du Bâtiment et des travaux publics (BTP) à La Réunion ont essayé de répondre grâce à une étude présentée au siège de la fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP) à Saint-Denis, mercredi 19 juin 2019. Première constatation : avec 27% des des produits qui sont plus cher qu'en métropole le prix des matériaux de construction plombe le coût du logement social (Photo rb/www.ipreunion.com)

Un écosystème propre à La Réunion

"Une comparaison avec la France métropolitaine est nécessaire afin de se rendre compte de l’environnement unique de La Réunion" explique la FRTBTP. Des matériaux de base de construction ont été analysés. 27% ont des prix supérieurs par rapport à la France métropolitaine. Dans le même teemps 73% des produits ont des prix comparables (+ ou – 10%) ou inférieur. En tenant compte des spécificités et contraintes locales et technique de La Réunion, l’étude confirme un besoin pour des matériaux plus complexes et des coûts de main-d’œuvre plus importants. Voilà pourquoi le coût du logement social augmente. "Un coût de logement de 5 à 10% plus cher qu’en Métropole mais spécifique au territoire" explique Anthony Lebon, président de la FRBTP.

Des matériaux de qualité nécessaires à la construction

"L’étude en question est basée sur une approche globale et intégrée qui met en exergue les différentes facettes de la construction des logements sociaux à La Réunion" indique Vladislava Iovkova, directrice du cabinet PwC Strategy qui a réalisé l’étude. "Nous nous sommes fondés sur des données collectées auprès de plus de 80 acteurs du marché et des bases de données publiques pour analyser de manière précise la structure de coût du logement social à La Réunion, jusqu’à détailler la chaîne de valeur des matériaux de construction. Nous voulions mettre en avant le choix de la qualité des matériaux utilisés et de leur production " ajoute t-elle.



Vers l’innovation de la construction

Dans le milieu du BTP, le taux d’importation de matériaux a des conséquences sur le coût de l’activité locale de fabrication. Plus l’importation est grande, plus cher sera le rix de production. L’étude propose des pistes d’actions sur une adaptation des méthodes de construction et notamment l’introduction de nouveaux matériaux afin de repenser l’économie du territoire réunionnais. "Concernant le secteur de la production locale et même de l’importation, nous constatons une raréfaction de la ressource. Pour une bonne qualité de matériaux, il faut ouvrir des filières et privilégier les ressources durables afin de favoriser les démarches responsables. Il y a un réel besoin de développer le recyclage, pilier d’une économie circulaire " affirme Pascal Léandri, président de l’Unicem (union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) .

Une situation particulière

L'étude pointe églement le manque de de logements sociaux face à une demande croissante à La Réunion. Cette demande représente plus de 5000 logements sociaux par an à construire d’ici 2035, indique cabinet PwC Strategy. Avec moins de 2500 habitations constuites tous les ans "nous sommes du compte" commente, en substance, la FBTP.

L'étude a été commandée par l'association pour le développement industriel de La Réunion (ADIR), la fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP), le syndicat de l'importation et du commerce de La Réunion (SICR), l'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) et le MEDEF Réunion.

Interview de Didier Fauchard, président du MEDEF Réunion, sur l'importance de cette étude. Regardez

dc/www.ipreunion.com